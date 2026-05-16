Kate Middleton, perché la sua borsa azzurra sfoggiata a Reggio Emilia è diventata un caso

Kate Middleton ha incantato l'Italia ma la sua borsa azzurra è diventata un caso nel momento in cui l'ha appoggiata a terra: cosa dice il galateo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

La borsa può diventare un insospettabile oggetto insidioso. Ne ha fatto le spese persino Kate Middleton, che conosce perfettamente le regole del bon ton, mentre si trovava in Italia. Intorno alla sua borsa azzurra, indossata il primo giorno a Reggio Emilia, è scoppiato un vero e proprio caso di etichetta.

Kate Middleton, il gesto vietato dal galateo

Kate Middleton ha incantato l’Italia intera in 48 ore. La Principessa del Galles ha soggiornato due giorni a Reggio Emilia, il 13 e il 14 maggio, durante i quali ha visitato il centro Loris Malaguzzi, noto a livello internazionale per il Reggio Approach. Qui e in altri appuntamenti Kate ha appreso personalmente i principi educativi di tale metodo.

Il giorno del suo arrivo in Italia la Principessa indossava un tailleur azzurro abbinato a una handbag dello stesso colore, firmata Asprey (guarda le foto). Era elegantissima e ha conquistato tutti col suo look perfetto.

Ma, come detto, la borsa può diventare un problematico impedimento. Infatti, Kate a un certo punto è andata a salutare un gruppo di bambini ai quali si è presentata parlando perfettamente italiano. Come è abituata a fare, si è piegata sulle ginocchia per essere alla stessa altezza dei suoi piccoli interlocutori e nel farlo ha appoggiato la borsa a terra. Un gesto che secondo il galateo è inammissibile.

Infatti, le regole del bon ton vietano di mettere la borsa a terra, perché è segno di disordine e di trascuratezza. La borsa si sporca e la polvere e la sporcizia raccolta si posa poi inevitabilmente sugli abiti. Inoltre, è segno che non si sa come gestire l’accessorio che si ha in mano.

Kate Middleton, lo stesso errore di Camilla

La Regina Elisabetta era nota per non aver mai appoggiato la borsa a terra, salvo in determinate circostanze in cui era acconsentito, come quando era seduta per assistere alle parate.

Kate comunque non è l’unica ad aver vissuto momenti di imbarazzo con la borsa. La stessa situazione l’ha vissuta la Regina Camilla recentemente mentre si trovava negli Stati Uniti. Prima del discorso di Carlo al Congresso, Sua Maestà è stata vista appoggiare la borsetta a terra per tenerla fuori dalla vista delle telecamere, spingendo gli esperti di galateo a definire la sua decisione una “svista”.

L’esperta di bon ton, Alison M Cheperdak ha commentato dicendo che si è trattato di una “decisione dell’ultimo minuto” per la Regina che dovuto decidere rapidamente come gestire al meglio il dilemma della borsetta.

Kate Middleton, il dilemma della borsa

La borsa è sempre stato un oggetto insidioso per Kate. Nei primi anni dopo il matrimonio, la Principessa usava solo clutch, quindi borse da tenere in mano. Fonti vicine a Palazzo hanno raccontato che questa era una scelta più strategica che di stile.

Infatti, è importante sapere dove mettere le mani mentre si assiste a un evento o si parla con qualcuno. E per evitare errori, Lady Middleton utilizzava le clutch che le tenevano occupate le mani in modo da evitare imbarazzi.

Acquisendo maggiore esperienza, la moglie di William ha iniziato a portare le handbag, ma non ha mai osato con una tracolla, ancora più difficile da usare, perché sgualcisce gli abiti e può scivolare dalla spalla da un momento all’altro. L’unica che ha sfidato la sorte è stata Lady Diana.