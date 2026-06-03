Kate Middleton, l’abito a cuoricini da 1.520 euro divide: “Non è vintage, è vecchio”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è tornata finalmente in pubblico dopo il viaggio in Italia. La Principessa del Galles ha partecipato con Re Carlo e la Regina Camilla a un party in favore della ricerca contro il cancro, dove si è presentata con un abito rosso a cuoricini bianchi, firmato Rodarte, che ha fatto molto discutere.

Kate Middleton, insieme con Carlo per una giusta causa

Dopo il viaggio a Reggio Emilia a metà maggio, Kate Middleton non era più apparsa in pubblico. Anche se si è molto parlato di lei, tra probabili viaggi in India e le frasi d’amore che William ha pronunciato nei suoi confronti.

Kate, insieme a Re Carlo, ha partecipato a un ricevimento a St. James’s Palace a Londra per commemorare il 125° anniversario di Cancer Research UK, il 2 giugno. All’evento erano presenti anche la Regina Camilla e il Duca e la Duchessa di Gloucester. Ma era assente William.

Kate Middleton, l’abito coi cuoricini di Rodarte

La Principessa del Galles è apparsa sorridente e serena. Per il ricevimento ha indossato un abito midi rosso, un colore che porta occasionalmente ma che le sta d’incanto. Kate ha scelto un vestito di Rodarte, in seta twill rossa, con scollo a V, maniche corte a sbuffo, entrambi bordati di bianco, cintura in stoffa, gonna ampia lunga fino alla caviglia e un’enorme spilla in stoffa a forma di fiore rosso.

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La particolarità di questo modello, che costa circa 1.520 euro, è che invece dei puntini presenta dei piccoli cuoricini bianchi.

Lady Middleton è una fan di questo tipo di chemisier da cocktail, molto bon ton, fin troppo a volte tanto da risultare antichi. O come in questo caso, apparire come un look da bambola.

Lei però ha in parte rimediato con gli accessori, che ha scelto made in Italy. Per dare slancio alla figura ha portato delle décolleté in suede rosso di Gianvito Rossi, dal tacco sottile e altissimo, e le ha abbinate a una borsa con catena d’oro di Miu Miu.

Kate Middleton, l’abito divide

Il look scelto dalla Principessa del Galles questa volta divide. Da lei ci saremmo aspettati qualcosa di meglio e di più originale.

Kate probabilmente ha voluto adeguarsi a una situazione molto formale. Ma come qualcuno commenta sui social: “Il confine tra vintage e vecchio stile è molto sottile. Questo vestito è vecchio stile :(“. E ancora: “Questo vestito è decisamente anni ’80. Mi manca il suo vecchio stile.”. “È bellissima e ha una figura splendida, ma questi abiti sono così fuori moda; sembrano antiquati e superati, come qualcosa che risale alla metà del XX secolo. Siamo già nel XXI secolo”. “Non è vintage, è fuori moda“.

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Infine c’è chi le suggerisce di saccheggiare l’armadio di Diana: “Direttamente dagli anni ’80 😢 Perché preoccuparsi di comprare un vestito nuovo se puoi rovistare nell’armadio di Diana? Stesso risultato 😕”

Qualcuno addirittura si stupisce che quell’abito così old style sia di Rodarte e commenta: “Davvero datato”. In effetti a un primo sguardo, si poteva pensare che questo abito fosse di Alessandra Rich. Kate ne possiede diversi e tutti sono a pois e in perfetto stile vintage. Ma non è così e anche il brand che lo ha creato conferma, postando una foto di Kate sul suo profilo Instagram.

C’è però chi lo elogia, anche se non in molti: “Assolutamente stupendo 👏👏”; ” Adoro i pois a forma di cuore e il colore le sta benissimo“.

Kate Middleton, la parure di rubini

Infine, va notata la parure di rubini e diamanti che Kate ha abbinato all’abito rosso. Si tratta di orecchini composti dalle preziose pietre rosse e da diamanti, abbinata a un ciondolo, appartenenti alla Regina Elisabetta. La Principessa ne ha una simile ma con zaffiri.