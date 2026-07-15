Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Laura Schmitt

I campioni in campo, le Wags sugli spalti: a fare il tifo e dettare le tendenze. E tra le più stilose delle fidanzate dei Mondiali 2026 c’è senza dubbio Laura Abla Schmitt. La biondissima bellezza germanica fa ormai da tempo coppia fissa con Dani Olmo, tra i campioni della nazionale spagnola, ma più che di calcio si interessa di moda e allo anche stadio sfoggia degli outfit da capogiro.

Laura Abla Schmitt, carriera e vita professionale

Laura Abla Schmitt ha 27 anni e arriva dalla regione dell’Ostfriesland, nel nord della Germania. La sua carriera inizia ben prima di diventare una Wags. Laura si è nel tempo costruita un nome nel mondo della moda e dei social media. Il successo arrivò con la copertina del magazine Tush, che le valse anche il debutto alla Fashion Week di Berlino. Al lavoro di modella ha affiancato quello di content creator.

Su Instagram vanta oltre 400mila follower ed è seguitissima anche su TikTok, dove condivide consigli di bellezza e di moda e contenuti più personali, sempre con un pizzico di ironia. Abla Schmitt è anche conduttrice del podcast Pretty Best Strangers, dedicato a temi vari e molto seguito in Germania.

La storia d’amore con Dani Olmo

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In passato, ancora giovanissima, Laura è stata sposata, ma si trattava di una relazione che lei stessa definì instabile e poco sana. Il divorzio arrivò nel 2022, un anno dopo la modella ritrovò il sorriso e l’amore al fianco di Dani Olmo. Non si conoscono molti dettagli sulla loro relazione, che i due tengono protetta da un grande riserbo.

È certo che si conobbero quando Olmo, oggi impegnato con la nazionale spagnola ai Mondiali 2026, giocava in Germania nel team RB Leipzig. Quando, con un’offerta da 50 milioni di euro, fu chiamato al Barcelona nell’estate del 2024, Laura lo seguì nella capitale catalana. Da allora sono inseparabili e la fidanzata è sempre presente nei momenti più importanti della carriera del suo bello, sempre pronta a fare un tifo sincero e sfegatato. È tedesca, ma la si vede indossare la maglia della Spagna, perché ha rivelato “qualsiasi squadra in cui gioca Dani è la mia squadra del cuore”.

Icona di stile sugli spalti

Tra tutte le Wags ai Mondiali 2026, Laura Schmitt si fa notare per uno stile decisamente originale. La modella ama giocare con gli abiti, aggiungendo ad ogni outfit un tocco personale. Indimenticabile il look sfoggiato alla partita della semifinale, quella in cui la Spagna ha battuto la Francia. Laura indossava una canotta con scritto “il mio coinquilino è un 10 (letteralmente)”, divertente riferimento al fidanzato Dani Olmo che, oltre a essere un 10 in fascino, lo indossa anche sulla maglia.

Al match precedente portava la foto di Dani bambino sul campo da calcio, una gonna longuette con originali ritagli di velo nero e un paio di slingback con la stessa fantasia del pallone da calcio. Ancora prima abbinò la maglia della Spagna a un paio di jeans a vita bassissima, in pieno stile Anni ‘2000, e a delle stilose infradito con zeppa. Insomma, se state assieme a un calciatore, Laura è l’icona cui ispirarsi.