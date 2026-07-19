Cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026, ospiti e scaletta: Laura Pausini porta l’Italia in campo

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IPA Laura Pausini con Robbie Williams

Un grande show per celebrare la fine dei Mondiali 2026. Domenica 19 luglio, al New York New Jersey Stadium di East Rutherford – il MetLife Stadium ribattezzato per il torneo secondo le regole commerciali della Fifa – Spagna e Argentina si contenderanno il titolo mondiale. Prima del calcio d’inizio, però, l’impianto si trasformerà in un grande palcoscenico internazionale.

La cerimonia di chiusura comincerà alle 13.30 locali, quando in Italia saranno le 19.30, e riunirà musica, cinema e cultura pop. Nel cast figura anche Laura Pausini, in uno spettacolo che vedrà alternarsi alcune delle personalità più note dell’intrattenimento mondiale.

La durata definitiva della cerimonia non è stata comunicata ufficialmente. Le anticipazioni parlano di uno show di circa mezz’ora, pensato per rendere omaggio alle 48 nazionali che hanno partecipato alla prima edizione allargata della Coppa del Mondo.

Finale Mondiali 2026, chi sono i cantanti presenti oltre Laura Pausini

Laura Pausini sarà protagonista alla finale dei Mondiali 2026 insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger con i quali ha inciso Desire, l’inno ufficiale della Fifa.

Nel corso dell’evento, Robbie dovrebbe inoltre cantare anche Let Me Entertain You, mentre l’ex voce delle Pussycat Dolls dovrebbe esibirsi sulle note di Don’t Cha. Tra gli artisti annunciati figura anche Post Malone, atteso con una performance di Sunflower. La cerimonia comprenderà inoltre la partecipazione dello streamer statunitense IShowSpeed, uno dei fenomeni digitali più seguiti dal pubblico giovane.

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Jennifer Hudson eseguirà una versione speciale di The Star-Spangled Banner, l’inno nazionale degli Stati Uniti. Una scelta simbolica per una finale disputata sul territorio americano e destinata a concludere il torneo organizzato congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico.

Tra gli ospiti più attesi c’è anche Tom Cruise. Per l’attore hollywoodiano si parla di un’apparizione speciale accompagnata da una sequenza acrobatica ispirata alle scene d’azione che hanno segnato la sua carriera cinematografica. Un’incursione spettacolare che conferma la volontà della Fifa di avvicinare la finale ai grandi eventi televisivi americani.

“La cerimonia di chiusura completerà il percorso della Coppa del Mondo attraverso la musica, la cultura e il calcio“, ha spiegato Heimo Schirgi, direttore operativo del torneo. L’obiettivo è chiudere idealmente il cerchio aperto dalle cerimonie inaugurali organizzate nei tre Paesi ospitanti.

La principale novità della finale sarà però lo spettacolo previsto tra il primo e il secondo tempo. Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, l’intervallo di una finale ospiterà un vero e proprio halftime show, sul modello di quello che accompagna ogni anno il Super Bowl.

Secondo le anticipazioni, lo spettacolo musicale dovrebbe durare circa undici minuti. Per consentire il montaggio e lo smontaggio del palco sul terreno di gioco, la pausa potrebbe essere eccezionalmente prolungata rispetto ai tradizionali quindici minuti.

Il cast annunciato comprende Madonna, chiamata a proporre un medley dei suoi successi, e Shakira, già autrice della colonna sonora dei Mondiali 2026 oltre che protagonista della cerimonia d’apertura.

Alla scaletta si aggiungono Justin Bieber e i BTS, rappresentanti rispettivamente del pop nordamericano e del fenomeno musicale sudcoreano. La parte conclusiva dovrebbe essere affidata ai Coldplay, accompagnati dal coro PS22 e dal direttore d’orchestra venezuelano Gustavo Dudamel. Nello spettacolo troveranno spazio anche alcuni personaggi di Sesame Street e dei Muppet.

La Fifa ha scelto così una formula esplicitamente multiculturale, riunendo artisti provenienti da Europa, Africa, Asia e America. Il messaggio è quello di un torneo globale, capace di parlare a pubblici diversi attraverso il linguaggio della musica.

Lo show avrà anche una finalità benefica. La manifestazione sosterrà il Fifa Global Citizenship Education Fund, iniziativa che punta a raccogliere 100 milioni di dollari per favorire l’accesso all’istruzione e al calcio da parte dei bambini in diverse aree del mondo.

Finale Mondiali 2026, la scaletta ufficiale con tutti gli orari

Cerimonia di Chiusura (Pre-partita, ore 19:30 italiane):

Robbie Williams – Let Me Entertain You

Nicole Scherzinger – Don’t Cha

Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger – Desire

Post Malone – Sunflower

Jennifer Hudson – The Star-Spangled Banner (Inno nazionale USA)

Halftime Show (Intervallo della finale, ore 21:45 italiane):

Madonna – Medley di successi e brani dal nuovo album Confessions II

Shakira e Burna Boy – Dai dai

Justin Bieber – Performance acustica e pop dei suoi brani più celebri

BTS – Coreografia collettiva sulle note delle loro hit globali

Coldplay, PS22 Chorus e Gustavo Dudamel – Esibizione corale sinfonica di chiusura sotto la regia di Chris Martin

Dove vedere la finale dei Mondiali 2026 in tv e in streaming

In Italia la finale dei Mondiali 2026 e la cerimonia di chiusura saranno trasmesse in diretta e in chiaro dalla Rai. Il collegamento su Rai 1 prenderà il via alle 19.15, con ampio spazio dedicato allo spettacolo che precederà il calcio d’inizio. L’evento sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, accessibile da smart TV, computer, smartphone e tablet.

La finale sarà visibile anche su Dazn. La piattaforma seguirà l’intera giornata con una programmazione speciale, tra approfondimenti, collegamenti dal New York New Jersey Stadium, interviste e analisi del match tra Spagna e Argentina. Al termine dell’incontro sarà inoltre possibile rivedere on demand anche lo spettacolo che accompagnerà la finale.