Mondiali 2026: le foto dei momenti iconici

Calato il sipario sui Mondiali di Calcio 2026, con la vittoria della Spagna sull'Argentina, restano negli occhi, e nel cuore, alcuni momenti indimenticabili, come le lacrime di Cristiano Ronaldo, Neymar Jr e Lionel Messi, al loro ultimo Mondiale; la gioia di Lamine Yamal, nuovo fenomeno del calcio e del suo fratellino divenuto mascotte della competizione. E ancora la rivelazione Haaland che ha trascinato la sua Norvegia fino ai quarti di finale. E l'abbraccio commovente tra Messi e Yamal, simbolico passaggio di consegne