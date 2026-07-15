Antonela Roccuzzo, chi è la moglie di Lionel Messi: il suo tifo virale ai Mondiali 2026

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Antonela Roccuzzo

C’è solo una categoria più ammirata dei calciatori ai Mondiali 2026: le loro mogli. E se Lionel Messi, il bomber che ha trascinato la nazionale argentina alla finale, è il re del campo verde, la consorte Antonela Roccuzzo è la regina indiscussa degli spalti. Immancabile ad ogni partita, la sua presenza è ormai un porta fortuna irrinunciabile. Antonela, però, è molto più che una tifosa. Conosciamo meglio questra imprenditrice argentina che ha sposato il suo primo grande amore.

Antonela Roccuzzo, da modella a influencer milionaria

Antonela Roccuzzo è nata nel 1988 a Rosario, in Argentina. Lionel Messi era suo vicino di casa. Ha studiato odontologia, per poi cambiare strada e intraprendere la facoltà di comunicazione sociale all’università cittadina. La laurea, infine, non l’ha presa, perché nel frattempo ha dovuto trasferirsi dall’altra parte del mondo per sostenere la carriera in ascesa del marito. La laurea, però, non è stata indispensabile e Antonela è riuscita a costruire una carriera decisamente solida e fruttuosa anche senza titolo di studio universitario.

Già dal 2016 iniziò a lavorare come modella, oggi è una delle influencer più seguite al mondo, con più di 40 milioni di follower. Collabora con alcuni dei brand più prestigiosi al mondo, dalla gioielleria Tiffany alla designer Stella McCartney. Persino la rivale Georgina Rodriguez spera che la magnate dei social sfoggi le proprie creazioni di fronte ai numerosissimi e affezionatissimi follower.

Lionel Messi è stato il suo primo amore

Lionel e Antonela si conoscono fin da bambini. Sono cresciuti entrambi a Rosario e lui è il migliore amico di Lucas Scaglia, cugino di lei. Crescono assieme, poi lui vola in Spagna, astro emergente del Barcelona. Lei resta in Argentina, dall’altra parte del mondo, ma il filo che li lega non si spezza. Quando, nel 2005, la migliore amica di Antonela muore tragicamente in un incidente stradale, lui molla tutto e vola da lei. Fu in questo momento, forse, che l’amicizia si trasformò in qualcosa di più.

All’inizio cercano di mantenere la loro relazione lontana da occhi indiscreti, ma hanno alle calcagna i paparazzi di ben due nazioni diverse, arrivano dalla Spagna e dall’Argentina e, infine, li beccano assieme in vacanza. Le nozze arrivano nel giugno del 2017, in quello che è stato definito il matrimonio del secolo per il calcio. Cerimonia da sogno, romanticismo a non finire e, tra gli ospiti, la creme de la creme dello sport.

Dalla loro unione sono nati tra splendidi bambini, tutti maschietti: Thiago, Mateo e Ciro. Grandi appassionati di calcio (e come potrebbe essere altrimenti) non si perdono neppure una partita del papà e sono sempre al fianco della mamma in giro per gli stadi di tutto il mondo.

Il rito portafortuna ai Mondiali 2026

Antonela Roccuzzo è la più seguita tra le Wags ai Mondiali 2026, il che le ha fatto guadagnare parecchi follower e accrescere ulteriormente il patrimonio personale. A reclamarla a gran voce sono i tifosi argentini, per cui Lady Messi è un vero e proprio porta fortuna. C’è persino un rito ben preciso da seguire prima di ogni partita.

Il rituale prevede che Antonela e i suoi bimbi indossino la prima maglia dell’Argentina agli incontri pari, la seconda in quelli dispari e che, naturalmente, posti su Instagram almeno un selfie dallo stadio. Per il momento ha funzionato, chissà se continuerà a farlo nelle prossime partite, quelle più importanti di semifinale e finale.