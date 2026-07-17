Un posto al sole, le anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2026: la decisione di Micaela sconvolge

Ufficio stampa Rai Micaela, "Un posto al sole"

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 20 al 24 luglio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Quando la Procura decide di indagare sul furto a Palazzo Palladini, dopo colloqui che coinvolgono Raffaele, Eduardo e Stella, Grillo avrà uno scatto di nervi con il PM che rischia di coinvolgere seriamente Eduardo e mettere lo stesso Grillo in difficoltà. Nel frattempo Alberto cerca di convincere Anna che parlare con Gianluca sia la scelta migliore, ma lei chiede ancora tempo lontano da Napoli. La situazione di coppia tra Bice e Massaro si complica e le tensioni minacciano di ricadere anche su Guido e Mariella.

Deciso a rivelare la verità a Gianluca, Alberto torna a Napoli insieme ad Anna ma le cose non vanno come previsto; Stella, consapevole di aver perso Eduardo, tocca il fondo. Un incontro casuale con Vanni spinge Viola a interrogarsi sui sentimenti di Ornella, mentre Roberto pretende scelte affrettate nello staff e Michele deve fare i conti con le conseguenze di questi soprusi, con Saviani costretto a subire un nuovo smacco.

Dopo l’incontro con lo specialista consigliato da Serena e Filippo, Niko e Manuela sono positivamente colpiti ma si trovano a chiedersi come dirlo a Jimmy. Intanto Lorenza e Nunzio impediscono a Gianluca di ricadere nella dipendenza, e Giulia e Luca accolgono Gianluca alla Terrazza, mentre Alberto cerca di contenere il crollo emotivo di Anna.

Anticipazioni della settimana dal 20 al 24 luglio

Lunedì 20 luglio 2026

Micaela, informata da Jimmy delle intenzioni di Niko e Manuela, prenderà una decisione che potrebbe sconvolgere le vite di più persone. Alberto vorrebbe recuperare il rapporto con Gianluca, ma il suo desiderio al momento sembra irrealizzabile. Anna avrà intanto un confronto con la madre che potrebbe prendere una piega inattesa. Nunzio e Rossella sono in Calabria, Michele si augura che la figlia non si lasci sfuggire l’ottima opportunità di proseguire la specializzazione all’estero.

Martedì 21 luglio 2026

In crisi dopo che Micaela ha dichiarato di volere che Jimmy vada a vivere con lei, Niko e Manuela si augurano che non stia facendo sul serio. Mentre Nunzio si gode le bellezze della Calabria, per Rossella si ripresenta un’opportunità difficile da rifiutare. La crisi tra Massaro e Bice sembra riaccendere le speranze di Cotugno, pronto a tornare in azione.

Mercoledì 22 luglio 2026

Ferito dalla scoperta casuale appena fatta, Nunzio litiga con Rossella, caricandola di stress proprio a ridosso del suo intervento al congresso. Il giorno dell’incontro di Jimmy con lo psicologo è vicino e le tensioni fra Micaela e, dall’altro, Niko e Manuela non accennano a diminuire. Non sapendo più come arginare il desiderio di Manuel di vedere zio Eduardo, Rosa tenta una difficile mediazione con Damiano.

Giovedì 23 luglio 2026

Marina continua a soffrire la presenza di Greta nella vita di Ferri, Roberto non esiterà a lanciare una provocazione a Stefano Mori. Dopo aver assistito all’intervento di Rossella al convegno, Nunzio si confronterà di nuovo con lei sulla proposta del dottor Marquez. Di ritorno dalla visita dallo psicologo con Jimmy, Micaela dovrà fare i conti anche con le sue fragilità.

Venerdì 24 luglio 2026

Ornella riceve un invito da Vanni e, sempre più sensibile al suo fascino, potrebbe vederlo di nascosto da Raffaele. Michele subisce le conseguenze dello scontro tra Ferri e Stefano Mori; anche Marina è stanca della frequentazione tra Roberto e Greta e rivolge al marito una richiesta che ha il sapore di un ultimatum. Samuel, Micaela e Jimmy raggiungono Nunzio e Rossella in vacanza in Calabria, con Manuela in apprensione per l’iniziativa della sorella.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Decisioni familiari che complicano relazioni Micaela annuncia scelte importanti riguardo a Jimmy che mettono in crisi gli equilibri tra Niko, Manuela e gli altri affetti coinvolti.

Rotture e tentativi di recupero Alberto prova a ricucire il rapporto con Gianluca ma si scontra con resistenze profonde, mentre Anna affronta il dolore e il confronto con la madre.

Opportunità professionali e scelte di vita Rossella riceve un’occasione importante legata al congresso in Calabria che potrebbe influire sul suo futuro professionale e sulle relazioni personali, con Nunzio coinvolto emotivamente.

Fragilità psicologiche in vista di un percorso di cura Jimmy è prossimo a un incontro dallo psicologo: la vicenda mette a nudo tensioni e fragilità nella dinamica con Micaela, Niko e Manuela.

Tensioni sentimentali e gelosie La presenza di Greta nella vita di Ferri irrigidisce equilibri già precari, spingendo Marina a chiedere risposte definitive a Roberto.

Conflitti che ricadono sulla vita quotidiana Lo scontro tra Ferri e Stefano Mori produce conseguenze pratiche e relazionali che coinvolgono anche Michele e l’ambiente lavorativo.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 13 al 17 luglio 2026