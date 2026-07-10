Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2026: il ritorno di Alberto e le difficoltà di Stella

La relazione tra Bice e Massaro è in crisi, Stella è smarrita dopo l'allontanamento di Eduardo, Alberto torna a Napoli con Anna: trame di "Un posto al sole" dal 13 al 17 luglio

Ufficio stampa Rai Stella e Eduardo, "Beautiful"

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 13 al 17 luglio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Alla vigilia di una difficile decisione Damiano ripensa ai momenti dell’amicizia con Eduardo e si prepara ad affrontare il suo nemico numero uno. Nel frattempo Cristina sta per annunciare al padre, Ferri, la sua intenzione di trasferirsi dalla madre, mentre una notizia sulla nuova radio Di Stefano Mori provoca irritazione e suscita la gelosia di Marina.

Damiano, suo malgrado, cerca di proteggere Eduardo, ma un avvicinamento fortuito alla verità sul colpo a casa Ferri complica la situazione. L’apatia di Jimmy continua a preoccupare Niko e Manuela, che, grazie all’intervento di Serena e Filippo, prendono una decisione importante per il ragazzo.

La gelosia spinge Diego a una reazione impulsiva che sorprende tutti, mentre per Rosa è sempre più difficile rispettare gli accordi presi con Damiano e gestire le richieste di Clara. Mariella e Bice organizzano per Guido una cena a quattro con Massaro per cercare di superare l’imbarazzo del momento. Nel frattempo Alberto riesce a scoprire dove si trova Anna e parte per raggiungerla; Silvia offre il suo aiuto a Diego dopo una sfuriata, mentre Raffaele tenta di convincerlo ad allontanarsi da Lorenza. Infine, la seduta con lo psicologo consigliato porta Sergio e Bice nello studio del sessuologo Del Toro, con Mariella che vive un sogno dai risvolti inaspettati mentre tutti aspettano il vero Del Toro.

Anticipazioni della settimana dal 13 al 17 luglio

Lunedì 13 luglio 2026

La Procura decide di approfondire le indagini sul furto a Palazzo Palladini: dopo una serie di colloqui che coinvolgono Raffaele, Eduardo e Stella, l’interrogatorio con il pubblico ministero provoca in Grillo uno scatto d’ira che rischia di mettere nei guai sia Eduardo sia lo stesso Grillo. Nel frattempo Alberto propone ad Anna di affrontare Gianluca, ma lei chiede ancora qualche giorno fuori Napoli.

Martedì 14 luglio 2026

Determinato a dire la verità a Gianluca, Alberto torna a Napoli con Anna, ma le cose non vanno secondo i piani. Stella, consapevole di aver perso Eduardo, tocca il fondo. Rosa, bloccata dal veto imposto da Damiano, fatica a contenere Manuel che vuole vedere lo zio. Inoltre, i consigli del sessuologo si rivelano un boomerang per Massaro e spingono Bice a interrogarsi su se stessa.

Mercoledì 15 luglio 2026

Alberto decide di vivere la sua storia con Anna e chiede l’aiuto di Luca e Giulia per rivelare tutto a Gianluca: la situazione è già pero’ precipitata oltre ogni previsione. Un incontro casuale con Vanni spinge Viola a indagare sui sentimenti che Ornella prova per lui. Intanto Roberto scavalca Michele e assume un nuovo giornalista da radio Marechiaro, creando attriti per Saviani.

Giovedì 16 luglio 2026

Colpiti positivamente dall’incontro con lo psicologo suggerito da Serena e Filippo, Niko e Manuela devono ora decidere come comunicarlo a Jimmy. Ornella confida a Viola le sue sensazioni per Vanni, ma un nuovo messaggio dell’uomo mette in discussione le sue difese. Lorenza e Nunzio impediscono a Gianluca di ricadere nell’alcol, mentre Alberto cerca di contenere il crollo emotivo di Anna.

Venerdì 17 luglio 2026

Preoccupati per l’isolamento di Jimmy, Niko e Manuela riescono a convincerlo a prendere un appuntamento dallo psicologo, ma il ragazzo compie una mossa che potrebbe complicare tutto. Gianluca prova a riprendersi dalla scoperta della relazione tra Anna e suo padre; Alberto, su consiglio di Giulia, evita il confronto diretto per rispettare i tempi del figlio. Intanto Rossella e Nunzio partono per il congresso di lei in Calabria.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Indagine giudiziaria sul furto: la Procura approfondisce il colpo a Palazzo Palladini e gli interrogatori mettono sotto pressione le relazioni tra i protagonisti, con possibili ricadute legali per Grillo ed effetto diffrattivo su Eduardo e Raffaele.

• Rivelazione sentimentale e scontro famigliare: la scelta di Alberto e Anna di affrontare Gianluca scuote gli equilibri familiari, portando a confronti dolorosi e a scelte di distanza che coinvolgono Gianluca, Anna e Alberto.

• Crisi di coppia e consigli terapeutici: l’esperienza con il sessuologo mette in crisi la relazione tra Bice e Massaro e finisce per impattare anche su amicizie e convivialità di Guido e Mariella.

• Percorsi di cura e fragilità giovanile: la ricerca di aiuto psicologico per Jimmy apre un percorso difficile tra il sostegno di Niko e Manuela e le resistenze del ragazzo, con esiti ancora incerti.

• Perdita e resa dei conti: lo smarrimento di Stella dopo l’allontanamento da Eduardo e le ripercussioni sul loro rapporto segnano una storyline emotiva intensa per la settimana.

• Nuove tensioni professionali: l’assunzione di un nuovo giornalista a radio Marechiaro innesca contrasti interni, con Saviani costretto a subire un nuovo sopruso nella sfera lavorativa.

• Affetti in bilico: le attenzioni di Vanni verso Ornella e le reazioni di Viola introducono una dimensione sentimentale che mette in luce dubbi e desideri nascosti, incidendo sulle dinamiche familiari.

• Scelte di rispetto dei tempi: mentre alcuni personaggi forzano i confronti, altri, come Alberto, imparano a rispettare i tempi altrui, evidenziando come la gestione delle verità personali possa richiedere prudenza e tatto.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 6 al 10 luglio 2026