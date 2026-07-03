Un posto al sole, le anticipazioni dal 6 al 10 luglio 2026: la verità su Eduardo sta per venire a galla

Ufficio stampa Rai Eduardo, Un posto al sole

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 6 al 10 luglio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana precedente ha aperto con un clima di tensione legato a un piano per incastrare Eduardo. Stella, non riuscendo a convincere Angelo a tirarsi indietro, si trova costretta a una sperimentata scelta. Nel frattempo Anna ricontatta Alberto, riaccendendo interrogativi sul perché della sua ripresa di contatto, mentre Mariella ragiona sulla necessità di un aiuto esterno per risolvere l’ansia di coppia tra Sergio e Bice.

La vicenda della trappola ordita da Grillo provoca una serie di conseguenze: informato da Stella, Eduardo tenta di sottrarsi ma si imbatte in Damiano, che compie una scoperta sconcertante. Lo scontro e la corsa ad evitare la trappola fanno esplodere la rabbia di Renda, che decide di scaricare il vecchio amico e sembra pronto a rivelare a Rosa la verità sul fratello. Sul fronte sentimentale, le tensioni tra Diego e Lorenza si fanno più evidenti e mettono in crisi anche i rapporti con chi cerca di tamponare la situazione, come Raffaele.

Il peso delle rivelazioni rende Rosa sempre più provata e incline a cercare aiuto da Damiano, mentre il delicato equilibrio familiare e professionale subisce scossoni: la notizia del passaggio alla concorrenza della speaker su cui puntava Roberto apre un nuovo confronto tra lui e Michele. Infine, per Rossella si apre la possibilità di un congresso che potrebbe portarla a valutare un’esperienza all’estero, ma il desiderio di restare accanto a Nunzio complica la scelta; la vicenda di Jimmy e la sua apatia continuano a preoccupare Niko e Manuela.

Anticipazioni della settimana dal 6 al 10 luglio

Lunedì 6 luglio 2026

Alla vigilia di una difficile decisione, Damiano ripensa ai momenti della sua amicizia con Eduardo e si prepara ad affrontare il suo nemico numero uno. Cristina annuncia l’intenzione di trasferirsi dalla madre, suscitando la possibile reazione di Ferri. Sul piano professionale, una novità sulla nuova radio Di Stefano Mori irrita l’imprenditore e scatena la gelosia di Marina.

Martedì 7 luglio 2026

Damiano, suo malgrado, cerca di proteggere Eduardo e compie un sacrificio che potrebbe però rivelarsi vano, mentre qualcuno si avvicina casualmente alla verità sul colpo avvenuto a casa Ferri. L’apatia di Jimmy continua a preoccupare Niko e Manuela, che però, con l’intervento di Serena e Filippo, arrivano a prendere una decisione importante per il ragazzo.

Mercoledì 8 luglio 2026

In vista di una cena, Diego viene colto da una gelosia irrefrenabile nei confronti di Lorenza e reagisce in modo impulsivo, sorprendendo chi lo circonda. Per Rosa sarà sempre più difficile mantenere quanto concordato con Damiano e fare fronte alle richieste di Clara. Mariella e Bice costringono Guido a una cena a quattro con Massaro per provare a superare l’imbarazzo e risolvere l’impasse che lo riguarda.

Giovedì 9 luglio 2026

Alberto scopre dove si trova Anna e, contro la sua volontà, parte per raggiungerla. Eduardo cerca con fatica di rimettersi in carreggiata; Clara rimane ignara di ciò che è accaduto e Rosa, sempre più colpevole, fatica a nasconderle la verità. Dopo una sfuriata contro Fausto e Lorenza, Silvia decide di parlare con Diego per offrirgli il suo aiuto.

Venerdì 10 luglio 2026

Gianluca si gode una serata spensierata con Rossella e Nunzio, mentre Alberto cerca di abbassare le difese di Anna proponendo di affrontare insieme i suoi fantasmi. Grazie a Silvia, Diego ritrova un barlume di serenità, seppur convinto da Raffaele ad allontanarsi per un periodo da Lorenza. Intanto la prospettiva di una seduta con il sessuologo Del Toro coinvolge Bice e Sergio e finisce per contagiare Mariella, che vive un sogno inaspettato e divertente; nello studio Bice e Massaro attendono il vero Del Toro.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Conflitto e protezione — La storyline sull’attacco a casa Ferri continua a innescare tensioni: Damiano prova a proteggere Eduardo ma le indagini e la curiosità di terzi rischiano di avvicinare la verità pericolosamente.

Scelte abitative e gelosie familiari — La decisione di Cristina di trasferirsi e le mosse sulla nuova radio Di Stefano Mori alimentano scontri e gelosie tra Ferri, Marina e l’ambiente imprenditoriale che li circonda.

Cura e crisi adolescenziali — L’apatia di Jimmy mette in moto una reazione collettiva: Niko e Manuela, con il sostegno di Serena e Filippo, devono prendere decisioni concrete sul benessere del ragazzo.

Gelosia e reazioni impulsive — Le tensioni sentimentali tra Diego e Lorenza esplodono in atti impulsivi che richiederanno l’intervento di amici e familiari come Silvia e Raffaele per trovare una via d’uscita.

Colpe, verità e relazioni messe alla prova — Rosa si trova sempre più in difficoltà a nascondere segreti a Clara, mentre il suo rapporto con Damiano viene messo a dura prova dalle conseguenze delle rivelazioni.

Relazioni mature e ricerca d’aiuto — Le dinamiche di coppia tra Bice, Sergio, Mariella e Massaro si confrontano con la necessità di rivolgersi a un esperto (Del Toro), aprendo la strada a momenti di confronto sinceri e anche a risvolti inaspettati e comici.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 29 giugno al 3 luglio 2026