Un posto al sole, le anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio 2026: la vendetta contro Stella

Salta il piano contro Eduardo e scatta la vendetta, verità pericolose vengono a galla e Rosa è sconvolta: trame di "Un posto al sole" dal 29 giugno al 3 luglio

Ufficio stampa Rai Rosa e Damiano, "Un posto al sole"

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 29 giugno al 3 luglio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Dopo aver ascoltato i ricordi di Serena riguardo a quanto accadde con Maurizio quando Monica rimase incinta delle gemelle, Manuela decide di affrontare la madre per cercare la verità e capire quale sia la dinamica nascosta dietro alle rivelazioni.

Raffaele prova a ritagliare momenti di svago e invita Ida e Joseph per riconnettere la famiglia, mentre Diego si sforza di essere presente ma continua a pensare a Lorenza. Nel frattempo la relazione tra Rossella e Michele vive un confronto sul futuro professionale che mette in luce priorità e tensioni.

Con la partenza di Ferri e Marina, Angelo e Rino mettono a segno il furto a Palazzo, mentre Grillo inizia a tessere una tela con l’intento di incastrare Eduardo. Sul piano personale, con il supporto di Niko, Manuela deve fare i conti con la rivelazione di Monica e decidere se parlarne con Micaela. Nel frattempo Guido spinge Sergio a invitare Bice a cena, e altri fili emotivi personali emergono, da Alberto e Anna al nervosismo di Massaro in vista di un appuntamento importante.

Anticipazioni della settimana dal 29 giugno al 3 luglio

Lunedì 29 giugno 2026

Non riuscendo a convincere Angelo a sottrarsi al piano di Grillo per incastrare Eduardo, Stella prenderà una sofferta decisione. Anna si è finalmente messa in contatto con Alberto: cosa l’ha spinta a rifarsi viva? Temendo che Sergio non riuscirà mai a superare la propria ansia nel rapportarsi a Bice, Mariella ipotizza che la coppia abbia bisogno di un aiuto esterno.

Martedì 30 giugno 2026

Informato da Stella, Eduardo proverà a sottrarsi alla trappola ordita da Grillo ma si troverà sulla sua strada Damiano, che farà una sconcertante scoperta che potrebbe determinare il futuro di entrambi. Ida prova a smorzare le tensioni con Diego, che rimpiange la perduta complicità con Lorenza. Il bel voto ottenuto da Jimmy all’esame di terza media non susciterà nel ragazzo l’entusiasmo atteso e l’episodio risveglierà la preoccupazione di Manuela e Niko.

Mercoledì 1 luglio 2026

La corsa di Damiano ed Eduardo manda a vuoto la trappola di Grillo, ma scatena la rabbia di Renda, che scarica l’amico di una vita e si prepara a raccontare a Rosa tutta la scioccante verità sul fratello. Infastidito dalla complicità tra Lorenza e Fausto, Diego tratta male Ida dando a Raffaele un ulteriore indizio sullo stato della sua relazione.

Giovedì 2 luglio 2026

Sconvolta dalle rivelazioni di Damiano sul conto di Eduardo, Rosa vuole affrontare il fratello di persona. Intanto Grillo, furioso per la trappola fallita ai danni di Eduardo e Damiano, cerca vendetta e a farne le spese potrebbe essere Stella. Apprezzando la discreta vicinanza di Raffaele, Diego deciderà di confidargli i propri tormenti sentimentali.

Venerdì 3 luglio 2026

Nauseata da quanto appreso su Eduardo e schiacciata dai sensi di colpa per le bugie che sta dicendo a Clara, Rosa farà un disperato appello a Damiano, che intanto vorrebbe affrontare Grillo per quello che ha cercato di fare contro la propria famiglia. La notizia che la speaker Ambra Mancini, su cui Roberto puntava, passerà alla concorrenza causa un nuovo confronto tra lui e Michele. Rossella ha l’occasione di partecipare a un congresso medico che potrebbe aprirle strade all’estero, ma il desiderio di restare accanto a Nunzio mette in discussione quella prospettiva.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Trappola e contrattacchi: la tensione attorno al piano di Grillo aumenta quando Eduardo e Damiano riescono a mettere in crisi la trappola ordita contro di loro, scatenando la furia di Renda e aprendo la possibilità di una vendetta che potrebbe coinvolgere anche Stella e mettere a rischio legami di fiducia.

Verità che esplodono: la scoperta fatta da Damiano porta alla luce segreti destinati a scuotere i rapporti familiari: Rosa è sconvolta e le rivelazioni possono accelerare confronti dolorosi con Eduardo e con chi le sta vicino, mentre Damiano è spinto verso scelte decisive.

Tensioni sentimentali e confessioni: i nodi affettivi emergono tra Diego, Ida e Lorenza, con Diego sempre più in difficoltà a gestire i propri sentimenti e a confidarsi con Raffaele; le tensioni personali si intensificano e rendono la vita di coppia più complicata.

Relazioni in crisi e aiuti esterni: la coppia tra Sergio e Bice vive delicate difficoltà legate all’ansia e ai confronti emotivi, tanto che Mariella suggerisce l’idea di un aiuto esterno per provare a ricostruire un dialogo sereno.

Scelte professionali e rinunce: opportunità lavorative e scelte di vita pesano su Rossella, che potrebbe partecipare a un congresso medico e aprirsi a esperienze all’estero, ma il legame con Nunzio rende il futuro incerto; parallelamente la questione della speaker Ambra Mancini crea nuovi attriti tra Roberto e Michele.

Giovani sotto osservazione: il risultato scolastico di Jimmy, che non reagisce con l’entusiasmo atteso dalla famiglia, riaccende le preoccupazioni di Manuela e Niko e solleva interrogativi sul suo stato d’animo e sul sostegno di cui potrebbe aver bisogno.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 22 al 26 giugno 2026