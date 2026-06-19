Un posto al sole, le anticipazioni dal 22 al 26 giugno 2026: il colpo a Palazzo Palladini

Ufficio stampa Rai Eduardo, "Un posto al sole"

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 22 al 26 giugno ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Negli appuntamenti precedenti la trama ha visto emergere dubbi e sospetti nelle relazioni familiari: Rossella avverte Alberto dell’incontro tra Gianluca e la madre di Anna, sollevando il timore che il ragazzo scopra l’identità del nuovo uomo nella vita della giovane. Intanto Michele subisce l’invadenza di Ferri in radio e Marina mostra segnali di gelosia su riferimenti a Greta; una visita a sorpresa di Viola contribuisce a stemperare le tensioni tra Ornella e Raffaele, anche se i pensieri di Vanni rimangono difficili da scacciare.

La pressione esterna aumenta le contraddizioni: Vittoria è decisa a ritrovare la figlia e Alberto teme che Gianluca possa venire a conoscere la verità su di lui e Anna. In città, Angelo si trova messo alle strette dall’impazienza di Grillo e tenta di procurarsi un doppione delle chiavi dell’appartamento di Roberto e Marina, mentre gli eventi sembrano spingere i protagonisti verso scelte sempre più rischiose.

Le tensioni si allargano anche alla vita quotidiana: al Caffè Vulcano crescono i contrasti tra Lorenza e Samuel, e Nunzio inizia a nutrire dubbi sull’onestà della nuova cameriera, che però trova un difensore in Diego. La crisi d’autostima di Bice pone a rischio anche la serenità di Filippo, mentre Jimmy fatica a superare l’umiliazione subita in piscina da Matteo. In famiglia, Manuela vorrebbe andare con Niko e il figlio da Maurizio, ma l’intervento di Serena alimenta sospetti e tensioni. Infine, Guido e Mariella tentano di gestire la situazione con Bice, che cerca conferme sulla propria avvenenza.

Anticipazioni della settimana dal 22 al 26 giugno

Lunedì 22 giugno 2026

Dopo essere venuta a conoscenza dei ricordi di Serena su quello che fece Maurizio a Monica quando lei rimase incinta delle gemelle, Manuela decide di confrontarsi con la madre per sapere la verità. Invitato da Raffaele a passare una giornata di svago a palazzo con Ida e Joseph, Diego si sforza di dedicarsi alla famiglia ma il pensiero di Lorenza sembra sempre presente. Preoccupato per la mole di lavoro che si sobbarca Rossella, Michele innesca inavvertitamente un duro confronto con lei, sul suo futuro lavorativo, che la mette a dura prova.

Martedì 23 giugno 2026

Il drammatico confronto con Monica e le sue rivelazioni su Maurizio getteranno Manuela nello sconforto. Nonostante l’impegno di Raffaele, una giornata di svago si trasformerà nell’ennesima occasione per far scattare la tensione fra Ida e Diego, che è sempre più ammaliato da Lorenza. Dopo una chiacchierata con la figlia, Silvia farà capire a Michele che Rossella è molto più concentrata sul proprio futuro di quanto lui creda.

Mercoledì 24 giugno 2026

Con la partenza di Ferri e Marina, Angelo e Rino decidono di entrare in azione e portare a termine il furto a Palazzo mentre Grillo attende il momento di farla pagare all’ignaro Eduardo. Ma qualcuno potrebbe correre un grave rischio. Col supporto di Niko, Manuela deve fare i conti con la drammatica rivelazione che Monica le ha fatto riguardo a Maurizio, e decidere se parlare o no con Micaela, che intanto pare aver intuito che le stanno nascondendo qualcosa.

Giovedì 25 giugno 2026

Angelo e Rino riescono a portare a termine il colpo a casa di Roberto Ferri, e Grillo, che ufficialmente indaga sul furto, comincerà a tessere la sua tela per incastrare Eduardo. Guido convince Sergio ad invitare Bice a cena, ma le cose potrebbero mettersi molto male.

Venerdì 26 giugno 2026

Dopo il furto a Palazzo Palladini, Raffaele non si dà pace per aver lasciato le chiavi dei condomini incustodite. E mentre Eduardo sta per venire a conoscenza di quello che è successo, Angelo sembra non avere altra scelta che portare avanti il piano di Grillo. Alberto prova a riportare un po’ di normalità nella sua vita, ma il pensiero di Anna non sembra abbandonarlo. Vittima dell’ansia da prestazione in vista della serata con Bice, Massaro vivrà momenti di puro panico.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Confronti familiari e rivelazioni – La scia di segreti intorno a Maurizio e alle scelte di Monica e Serena spinge Manuela a cercare risposte e mette in crisi gli equilibri famigliari.

Tensioni sentimentali al Vulcano – L’attrazione di Diego per Lorenza alimenta nuovi contrasti all’interno del Caffè Vulcano e provoca tensioni tra Ida e Diego.

Progetto del furto a Palazzo – La partenza di Ferri e Marina offre l’occasione a Angelo e Rino per mettere in atto il colpo a Palazzo Palladini, con conseguenze che si ripercuoteranno su più personaggi.

Macchinazioni e indagini – Grillo sfrutterà il furto per tessere una trama che ha l’obiettivo di incastrare Eduardo, aggravando la pressione sugli altri protagonisti coinvolti.

Scelte professionali e tensioni sul lavoro – Il dialogo tra Michele e Rossella apre il tema del futuro lavorativo di Rossella e mette alla prova i legami familiari e professionali.

Ansie e relazioni personali – Le insicurezze di personaggi come Massaro e le crisi d’autostima di Bice complicano gli incontri sociali e le relazioni, aumentando il rischio di equivoci e piccoli disastri.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 15 al 19 giugno 2026.