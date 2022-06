Frasi per la laurea di un nipote: come congratularsi in modo speciale

Fonte: iStock Come congratularsi con un nipote dopo la laurea

Non sai quali frasi dedicare a tuo nipote in occasione della sua laurea? Non preoccuparti: ci pensiamo noi, perché DiLei ha selezionato per te le citazioni e gli aforismi più emozionanti. Laurearsi significa inevitabilmente la fine di un percorso di vita e l’inizio di un altro ancor più importante: arriva la vita adulta, e c’è bisogno quanto mai di motivazione e di credere in se stessi.

Le frasi sulla laurea non sono solo un modo per congratularsi per il traguardo raggiunto, ma anche per augurare il meglio per il futuro e soprattutto per costruire nuovi successi personali. Inizia un periodo diverso, molto più intenso, e tuo nipote ha decisamente bisogno di te: stupiscilo con le citazioni più significative sulla laurea.

Frasi per la laurea di un nipote con un significato speciale

Per molti laurearsi è un trampolino di lancio verso la vita adulta. C’è chi magari continuerà a studiare, a impegnarsi, a dedicarsi al proprio percorso studentesco. E c’è chi ha dei progetti ambiziosi pronti a partire, con un pizzico di speranza. In ogni caso, se tuo nipote si è appena laureato o sta per farlo, prepara un biglietto d’auguri unico e speciale, personalizzandolo anche con la tua penna.

Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà. (Antoine-Marie Roger de Saint-Exupery)

Fidati dei tuoi sogni, perché in essi è nascosto il passaggio verso l’eternità. (Kahlil Gibran)

Se vuoi aver successo nella vita, fai della perseveranza il tuo migliore amico, dell’esperienza il tuo saggio consigliere, della cautela il tuo fratello maggiore e della speranza il tuo angelo custode. (Joseph Addison)

Ora, nel giorno della vostra laurea, pronti nel cominciare una nuova avventura, auguro questo a voi. Siate affamati. Siate folli. (Steve Jobs)

Se sognare un po’ è pericoloso, il rimedio non è sognare di meno, ma sognare di più, sognare tutto il tempo. (Marcel Proust)

Alcune persone hanno successo perché vi sono destinate, ma molte persone hanno successo perché vi sono determinate. (Harvey B. Mackay)

Il successo è ottenere ciò che si vuole. La felicità è volere ciò che si ottiene. (Dale Carnegie)

I successi migliori delle persone arrivano dopo le loro più grandi delusioni. (Henry Ward Beecher)

Lo scopo dell’università, per il singolo studente, è di eliminare il bisogno dell’università nella sua vita; il compito è di aiutarlo a diventare un uomo che si istruisce da solo. (Charles Wright Mills)

Ogni volta che il mondo vede una persona di successo, nota solo la gloria pubblica, e mai i sacrifici fatti in privato per raggiungerla. (Vaibhav Shah)

Il futuro inizia oggi, non domani. (Papa Giovanni Paolo II)

Giudica il tuo successo in relazione a ciò a cui hai dovuto rinunciare per ottenerlo. (Dalai Lama)

La laurea è solo un concetto. Nella vita reale ogni giorno ti laurei. La laurea è un processo che dura fino all’ultimo giorno della tua vita. Se riesci a coglierlo, farai la differenza. (Arie Pencovici)

C’è solo un modo per avviare un percorso, ed è iniziarlo; iniziarlo con il duro lavoro e la pazienza. (Jack London)

Solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare. (Thomas Stearns Eliot)

Se l’apprendimento è come una spugna, non smettere mai di assorbire. Non smettere mai di imparare. (Catherine Pulsifer)

Cosa scrivere su un biglietto per la laurea?

Non sai cosa scrivere sul biglietto per la laurea di tuo nipote? Ci sono tante citazioni, oltre che aforismi famosi, che possono tornarti utili. Molti sono profonde ispirazioni da cui trarre la forza per rendere la vita ancor più bella e piena di speranze. Altre sono riflessive, cercano di mostrare un anticipo di futuro: come sarà, cosa accadrà. Le frasi per i nipoti devono rispecchiare anche il rapporto: sei un punto di riferimento per tuo nipote, e ciò significa che ha bisogno di parole importanti da te.

Segui i tuoi sogni, essi conoscono la via. (Kobe Yamada)

Credere in se stessi è uno dei mattoni più importanti nella costruzione di ogni impresa di successo. (Lydia Maria Child)

Scrivi qualcosa degno di essere letto o fai qualcosa degno di essere scritto. (Benjamin Franklin)

Un investimento in conoscenza paga sempre il miglior interesse. (Benjamin Franklin)

Non giudicatemi per i miei successi ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi. (Nelson Mandela)

C’è solo un modo per evitare le critiche: non fare nulla, non dire nulla, e non essere niente. (Aristotele)

Il senso della nostra vita è il cammino, non la meta. Perché ogni risposta è fallace, ogni appagamento ci scivola tra le dita, e la meta non è più tale appena è stata raggiunta. (Arthur Schnitzler)

Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa. (Peter Druker)

Insegui ciò che ami e finirai per amare ciò che trovi. (Carlo Collodi)

Il successo non deve essere inseguito; deve essere attratto dalla persona che diventi. (Jim Rohn)

Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. (Jim Morrison)

Frasi motivazionali per congratularsi dopo la laurea di un nipote

Per chi si è laureato, spesso inizia un percorso fatto di dubbi e domande sul futuro. Cosa accadrà, cosa si potrà fare? Inizia in qualche modo la vita adulta, e finisce quel limbo da studente. Ci si rimbocca le maniche per mettere in pratica quanto si è appreso, e non è facile, soprattutto agli inizi. Proprio per questo motivo abbiamo scelto delle frasi motivazionali da dedicare ai propri nipoti per sostenerli e per fare luce lungo il loro percorso.

Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite. (Mark Twain)

Se vuoi aver successo nella vita, fai della perseveranza il tuo migliore amico, dell’esperienza il tuo saggio consigliere, della cautela il tuo fratello maggiore e della speranza il tuo angelo custode. (Joseph Addison)

Io non conosco nessuno che sia arrivato al vertice senza lavorare sodo. Questa è la ricetta. Non ti porterà sempre al vertice, ma potrai arrivarci abbastanza vicino. (Margaret Thatcher)

Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in se genialità, magia e forza. Comincia ora. (Johann Wolfgang von Goethe)

Impariamo dal fallimento, non dal successo. (Bram Stoker)

Credere in se stessi è uno dei mattoni più importanti nella costruzione di ogni impresa di successo. (Lydia Maria Child)

Il modo per iniziare è quello di smettere di parlare e iniziare a fare. (Walt Disney)

Per realizzare un sogno, una persona deve superare tante prove.(Louisa May Alcott)

Per poter attrarre a te ciò che desideri, devi sentirlo già tuo al punto che il sentimento sia identico a quello che proveresti se il tuo desiderio si fosse realizzato. (Rhonda Byrne)

Odio quella frase “L’università non è il mondo reale “. Perché, forse una fabbrica di aerei è più reale di una università? (Richard Hugo)

La caratteristica peculiare dell’Università consiste nell’insegnare a studiare. La laurea è solo la prova che si sa studiare, che si sa acquisire formazione da se stessi e che ci si è trovati bene nei percorsi della ricerca scientifica… Se si è imparato ad imparare allora si è fatti per imparare. Una persona con una laurea è dunque una persona che sa meglio destreggiarsi nell’oceano della formazione. Ha ricevuto un orientamento. (Maria Montessori)

Frasi per la laurea del nipote: originali e non banali

Ci sono alcune citazioni per la laurea molto comuni e certamente abusate, tuttavia è anche vero che sono frasi memorabili, che sono entrate nella storia e che descrivono perfettamente quanta fatica sia costata quel sogno di avere il proprio pezzo di carta. Tuttavia, se vuoi dedicare un pensiero originale e non banale, DiLei ha per te in serbo solo il meglio. Nel bigliettino, oltre a citare una delle frasi che troverai di seguito, non dimenticare mai di aggiungere del tuo. La personalizzazione sarà di certo apprezzata, e solo tu puoi sapere quanto si è impegnato tuo nipote nel raggiungere il suo obiettivo.

Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non rimanete intrappolati nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore. E, ancora più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione: loro vi guideranno in qualche modo nel conoscere cosa veramente vorrete diventare. Tutto il resto è secondario. (Steve Jobs)

Qualunque fiore tu sia, quando verrà il tuo tempo, sboccerai. Prima di allora una lunga e fredda notte potrà passare. Anche dai sogni della notte trarrai forza e nutrimento. Perciò sii paziente verso quanto ti accade e curati e amati senza paragonarti o voler essere un altro fiore, perché non esiste fiore migliore di quello che si apre nella pienezza di ciò che è. (Walter Gioia)

Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto. (Nelson Mandela)

Tutti gli uomini sognano. Non però allo stesso modo. Quelli che sognano di notte nei polverosi recessi della mente si svegliano al mattino per scoprire che il sogno è vano. Ma quelli che sognano di giorno sono uomini pericolosi, giacché ad essi è dato vivere i sogni ad occhi aperti e far sì che essi si avverino. (Thomas Edward Lawrence)

Chi davvero vuole può. Ma per potere e volere, bisogna prima sapere e, soprattutto, osare. (Hernan Huarache Mamani)

I successi che contano sono quelli che ti costruisci con le tue forze. (Massimo Gramellini)

Occorre persuadere molta gente che anche lo studio è un mestiere, e molto faticoso, con un suo speciale tirocinio, oltre che intellettuale, anche muscolare-nervoso: è un processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche la sofferenza. (Antonio Gramsci)

Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato. (Murakami)

L’università è anche il luogo dove ci si misura con se stessi, attraverso gli esami, il rispetto delle scadenze per le consegne, l’impegno nella scrittura di una tesi, la responsabilità nel finire un percorso. Ci si pone sotto il giudizio di altri. Dove, in ultima analisi, si cresce e si diventa persone consapevoli delle proprie capacità e dei propri limiti. (Federico Bocaccini)

Il mattino dopo la discussione della tesi (o forse la sera stessa) il mio primo pensiero fu quello di aver perso qualcosa di inestimabile, qualcosa che non avrei più ritrovato: la mia libertà. (Michel Houellebecq)

Prendete un’idea. Pensate, sognate su di essa. Lasciate che il cervello, i muscoli, i nervi, ogni parte del vostro corpo sia pieno di questa idea e isolatevi da tutto il resto. Questa è la strada per il successo. (Swami Vivekananda)

Non mirare al successo se lo desideri; fai soltanto ciò che ami e in cui credi, ed esso arriverà naturalmente. (David Frost)

Le persone non devono credere in te perché tu possa avere successo. Basta lavorare sodo, quando ci riuscirai, ci crederanno. (Stephen Keshi)

Frasi per la laurea tratte dai libri: le più belle di sempre

Infine, come ultimo spunto e ispirazione, abbiamo raccolto le frasi per la laurea tratte dai libri. Perché tutti ne hanno scritto, in qualche modo: un traguardo da raggiungere, che si “taglia” solo con la fatica, le notti spese a studiare, le rinunce. Scrivi nel bigliettino qualcosa di forte, che arrivi al cuore, che faccia comprendere a tuo nipote che le sue fatiche non saranno vane: che i suoi sogni hanno appena iniziato a realizzarsi.