Lady Louise, l’amico speciale della nipote di Re Carlo

Fonte: IPA Lady Louise

La monarchia inglese non sta vivendo un periodo roseo. A inizio 2024, infatti, sia Carlo III che Kate Middleton hanno svelato al mondo di essere affetti da cancro e di dover fare dei passi indietro negli impegni reali per sottoporsi alle giuste cure che la loro malattia necessita. Se il sovrano, però, ha dopo poco tempo ripreso il suo posto negli eventi della monarchia, per Kate Middleton la ripresa è stata più lunga e la Principessa si è ripresentata in pubblico solo in occasione del Trooping the Colour 2024. In quel giorno, la moglie dell’erede al trono inglese è apparsa bellissima ed elegante come sempre e sempre più in sintonia con il marito William d’Inghilterra.

L’assenza di Kate Middleton tra i working royals e la lontananza dei cognati Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, ha obbligato il Re a puntare molto di più su altri esponenti della famiglia reale. In prima linea ci sono, adesso, Sophie ed Edoardo di Edimburgo, ma anche la loro primogenita Lady Louise è sempre più al centro dell’attenzione di stampa e sudditi. Di recente, la nipote di Re Carlo III è stata avvistata con un amico speciale.

Lady Louise, l’invitato speciale alla sua gara

Lady Louise è la primogenita di Sophie ed Edoardo di Edimburgo, ed è, quindi, cugina di William d’Inghilterra e nipote di Re Carlo III. La ragazza è molto legata ai genitori e, con la madre, sembra avere una complicità davvero speciale, tanto che le due si scambiano, a volte, i capi d’abbigliamento o si vestono coordinate. Lady Louise era molto amata anche dai nonni e da Filippo ha ereditato la passione per le corse in carrozza.

Seguendo la sua inclinazione per questo sport così particolare, la nipote di Re Carlo ha gareggiato, di recente, al Sandringham Horse Driving Trials nel Norfolk. In questa particolare occasione, Lady Louise ha potuto contare su un supporto speciale. La nipote del sovrano, infatti, ha partecipato alla competizione con il sostegno di Felix da Silva-Clamp, uno speciale compagno d’università.

I due si sarebbero conosciuti alla St Andrews University in Scozia, dove Lady Louise studia letteratura inglese. Si tratta dello stesso istituto scolastico frequentato, in passato anche da William d’Inghilterra e da Kate Middleton.

Lady Louise, l’amicizia con Felix da Silva-Clamp

Lady Louise ha preso parte a una competizione in carrozza e, tra coloro che hanno deciso di assistere a questo momento importante per lei, c’era anche Felix da Silva-Clamp, un compagno d’università arrivato all’evento direttamente con la madre della protagonista, Sophie di Edimburgo. L’amico speciale di Lady Louise e la Duchessa hanno osservato insieme la gara in carrozza della nipote del Re e sarebbero stati visti, mentre conversavano amabilmente. In seguito, Felix da Silva-Clamp sarebbe salito sul calesse con Lady Louise e i due avrebbero effettuato una passeggiata insieme.

Felix da Silva-Clamp avrebbe studiato alla Melbourne Grammar School in Australia, prima di accedere alla St Andrews University. Secondo quanto riportato dal magazine Hello, nel prestigioso istituto, l’amico speciale di Lady Louise avrebbe anche il ruolo di gelataio part-time e i suoi colleghi lo definirebbero come: “Una persona adorabile”.