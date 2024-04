sono una mamma e una figlia legate da uno splendido rapporto fatto di complicità, ma anche di passioni in comune. E quale passione migliore potrebbe unirle se non quella per la moda? Da quando è cresciuta la dolce Louise , oggi studentessa modello alla St. Andrews University (la più antica della Scozia),che, a sua volta, ha stupito tutti "rubando" qualche accessorio dal suo. Che sia un look casual o più formale ed elegante, poco importa: Sophie e Louise hanno proprio gli stessi gusti!