La scrittrice Sophie Kinsella ha annunciato di star sottoponendosi alla chemioterapia per curare un tumore al cervello

Fonte: IPA Sophie Kinsella è malata

Sophie Kinsella, scrittrice nota per il romanzo di enorme successo I love shopping, è malata. Con un post sul proprio profilo Instagram ha rivelato di essere affetta da ormai lungo tempo da un tumore al cervello e di stare seguendo una cura chemioterapica.

Sophie Kinsella, malata da oltre 2 anni

“Ho aspettato di avere le forze per farlo” così si apre il lungo e toccante messaggio dell’amata scrittrice Sophie Kinsella. Sul proprio profilo Instagram, sotto una foto che la ritrae provata ma sorridente, Kinsella ha rivelato di aver scoperto di avere un tumore nel 2022. “Non l’ho condiviso prima perché volevo essere sicura che i miei figli fossero pronti ad ascoltare e processare la notizia in privacy e adattarsi alla nostra nuova normalità”.

Le stesse ragioni che hanno spinto la principessa Kate Middleton a restare mesi in silenzio prima di rivelare la propria malattia. “Sono stata presa in cura dall’eccellente squadra dell’University College Hospital a Londra e sono stata sottoposta con successo a un intervento e in seguito a radio e chemioterapia, che sto ancora proseguendo” ha raccontato la scrittrice.

Kinsella prosegue tranquillizzando i propri lettori e dimostrando ironia e grande forza: “Al momento è tutto stabile e mi sento complessivamente molto bene, seppur sia davvero stanca e la mia memoria è persino peggio di prima!” Poi, un ringraziamento a famiglia e amici: “un supporto incredibile per me, e a tutti i meravigliosi dottori e le infermiere che mi hanno curato”.

Infine, un dolce pensiero anche ai lettori e a tutti coloro che si trovano ad affrontare lo stesso male: “A chiunque sia affetto dal cancro in qualsiasi forma invio il mio amore e i migliori auguri, così come a tutti coloro che li supportano. Ci si può sentire molto soli e spaventati di fronte a una diagnosi, e il supporto e la cura di chi ci sta intorno dimostrano più di ciò che qualsiasi parola possa dire”.

Il più grave dei tumori a soli 54 anni

Sophie Kinsella, che nel frattempo ha continuato a scrivere, pubblicando il recente e ironico romanzo Sono esaurita, ha 54 anni. La scrittrice ha spiegato di essere stata colpita da un glioblastoma, una delle forme di cancro al cervello tra le più comuni ma anche tra le più aggressive. Per guarire si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgica e, adesso, deve continuare la chemioterapia.