Kate Middleton non tornerà per il Trooping the Colour, il prossimo 15 giugno, perché ha avuto dei seri problemi nel sopportare la chemioterapia e ancora non se la sente di tornare in pubblico, anche se per una breve apparizioni. Inoltre, i medici non le hanno dato il permesso. Ma questo non significa che la situazione è più grave del previsto, anzi ci sarebbero segnali positivi.

Kate Middleton, gravi problemi con la chemioterapia

Il Trooping the Colour, il compleanno pubblico del Re, è stato considerato l’evento spartiacque nel trattamento anticancro di Kate Middleton. Poiché a distanza di una settimana dall’avvenimento il Palazzo non ha né confermato né smentito la presenza della Principessa del Galles sul balcone di Buckingham Palace, si sono accese le speranze di rivederla il 15 giugno. Anche se pare non si affaccerà.

Ne è convinta l’esperta reale Katie Nicholl che ha precisato: “Kate tornerà al suo ruolo di Principessa del Galles”, ma i medici non le hanno ancora dato il permesso. La causa che ha costretto Lady Middleton ha stare lontana per così tanto tempo dalla vita pubblica dipenderebbe dal fatto che ha avuto parecchi problemi a sopportare la chemioterapia preventiva.

“Fonti molto vicine alla Principessa del Galles mi hanno detto che inizialmente aveva avuto problemi con il trattamento“, ha spiegato la Nicholl. “La chemioterapia preventiva non è una cosa piacevole e nessuno vorrebbe sottoporvisi”. Ha proseguito: “Si è dovuta riprendere da un intervento chirurgico serio e poi si è dovuta sottoporre alla chemioterapia. Penso che all’inizio sia stata una dura lotta”, ma pare che le cose stiano lentamente cambiando per il meglio.

Kate Middleton, svolta nella lotta contro il cancro

Infatti, ha detto la Nicholl: “Sono sollevata nel sentire da più di una fonte che recentemente Kate ha voltato pagina“. Dunque, la Principessa del Galles pare abbia superato le difficoltà iniziali della terapia contro il cancro. È probabile che abbia sofferto degli effetti collaterali di una cura così impattante. Ma le cose sembrano davvero andare meglio, insomma finalmente è arrivata la svolta tanto attesa.

D’altro canto, William lo aveva detto durante la commemorazione del D-Day che Kate stava meglio, ma nessuno gli aveva creduto, almeno fino in fondo. Forse perché la paura che in qualche modo la Principessa non ce la possa fare è tanta.

Ma le parole rassicuranti del Principe del Galles adesso sono state confermate anche da qualcuno che è al di fuori della Famiglia Reale e che non ha nessun interesse a insabbiare eventuali tristi verità.

La Nicholl è dunque convinta, perché insider glielo hanno confermato, che Kate è sulla via della guarigione e che quando finalmente potrà tornare a lavorare per la Monarchia, lo farà al 100% come Principessa del Galles, confutando le voci secondo le quali dopo il cancro non sarebbe stata più in grado di riprendere il ruolo che ricopre. E invece no.

Dunque, Kate Middleton sta meglio, tornerà quanto prima a svolgere a tempo pieno il suo incarico di Principessa del Galles e un domani siederà sul trono accanto a William. Ma per le prossime settimane non la vedremo. Infatti, quasi certamente non si affaccerà dal balcone durante il Trooping the Colour, il prossimo 15 giugno.