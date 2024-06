Kate Middleton, ultime notizie. “Non tornerà come prima”, William non si sbilancia

William non si sbilancia più sulla salute di Kate Middleton. Mentre è certo che la Principessa del Galles non tornerà mai più come prima dopo il cancro

Kate Middleton non tornerà mai più come prima. Dopo la diagnosi di cancro difficilmente riapparirà allo stesso modo. Anche William ha smesso di parlarne spontaneamente e si limita a rispondere con poche parole alle domande che gli vengono fatte sulla salute della moglie.

Kate Middleton, William non si sbilancia sulla sua salute

Sono molto scarse le notizie ufficiali sulle condizioni di salute di Kate Middleton ed è da marzo che non la si vede più. Questo naturalmente ha alimentato una serie di teorie assurde, compresa quella secondo cui sarebbe addirittura già morta. In ogni caso, è evidente che la situazione è seria e molto grave, anche solo per il fatto che la Principessa del Galles, in accordo coi medici e col Palazzo, ha deciso di non mostrarsi in pubblico.

William ha persino smesso di parlare spontaneamente della salute di sua moglie. Se nelle prime uscite, dopo la diagnosi di tumore di Kate, il Principe del Galles ha cercato di rassicurare i sudditi, dichiarando che le cose stavano procedendo bene, adesso semplicemente non ne parla.

Così alla commemorazione del D-Day che si è tenuta a Portsmouth ieri 5 giugno, William ha sì accennato a Kate, ma solo per ricordare il ruolo speciale che la nonna della Principessa ha avuto durante la seconda guerra mondiale. Infatti, Valerie Middleton decriptava i messaggi segreti dei nemici. Ma Kate lo ha scoperto tardi, la nonna glielo ha rivelato in fin di vita.

Questo è stato l’unico accenno che William ha fatto di Kate di sua spontanea volontà, mentre sul profilo Instagram della augusta coppia in molti si domandano che fine abbia fatto e perché non vuole condividere nemmeno una sua foto, vera ovviamente e non come quella agghiacciante fatta con l’intelligenza artificiale.

In effetti, sempre sui social è circolato un video della commemorazione del D-Day dove un veterano ha chiesto a William aggiornamenti sulla salute di Kate. L’ex militare ha domandato se la Principessa stava meglio e suo marito ha risposto: “Sta migliorando“.

Si cerca di guardare così al futuro con speranza, pensando al momento in cui Lady Middleton ritornerà sulla scena. Certo, il tumore avrà cambiato tutto, anche il modo in cui lei si porrà in pubblico. Gli esperti in questioni reali sono convinti che Kate non sarà più la stessa dopo questa tremenda malattia. “Potrebbe non tornare mai più nel ruolo in cui la gente la vedeva prima”.

Kate Middleton, non sarà più la stessa dopo il cancro

Una fonte vicina ai Principi del Galles ha detto che Kate “sta valutando come affrontare il suo ritorno e cosa potrà fare” dopo essersi sottoposta a un ciclo di chemioterapia preventiva di cui non sono stati resi noti eventuali effetti collaterali.

Ovviamente, Kate si baserà molto sui consigli dei medici, quando sarà pronta a fare ritorno ai doveri di Corte. È evidente che per molto tempo non la vedremo, come in passato, praticare ogni genere di attività, come arrampicarsi sulle rocce, correre in bici, giocare a rugby o a tennis o fare regate.

Le sue apparizioni saranno contingentate e molto misurate, per evitare stress e stanchezza eccessiva. Inoltre, è probabile che per un certo periodo eviterà gli eventi in cui è presente molta gente, per non sottoporsi al rischio di infezioni che potrebbero avere serie conseguenze.