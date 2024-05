Kate Middleton, ultime notizie. “Sta facendo la chemioterapia, pregate per lei”

Fonte: Getty Images Kate Middleton

“Kate Middleton sta facendo la chemioterapia, pregate per lei“. Una frase lapidaria, comparsa sul profilo Instagram ufficiale dei Principi del Galles. Le sue condizioni di salute preoccupano molto e spuntano indiscrezioni sulla perdita di peso e di capelli a seguito delle cure contro il cancro.

Dov’è Kate Middleton?

È bastato che William e George andassero da soli a Wembley per scatenare le inquietudini dei sudditi e dei sostenitori della Principessa del Galles. Tutti a chiedersi “Dov’è Kate?“. Ma lo sappiamo dov’è. Kate Middleton è a casa per sottoporsi alle cure contro il cancro. Quello che non sappiamo è quanto grave sia il suo tumore e dove l’ha colpita. Anche se le voci che circolano, parlano di cancro femminile, scatenato forse da un’infezione da Papilloma virus.

Kensington Palace ha annunciato che non è previsto un ritorno in pubblico della Principessa del Galles mentre si sottopone a chemioterapia. Si sono formulate diverse ipotesi. La prima parla di una ripresa degli impegni pubblici per il prossimo autunno, ma altre più negative, sostengono che non la vedremo prima del 2025.

Le ultime scarne notizie e la sua lontananza dalla scena pubblica iniziano a far riaffiorare quelle teorie complottiste che erano fiorite all’indomani dell’operazione all’addome. Erano tutte speculazioni senza senso ma avevano un fondo di verità, ossia avevano intercettato la gravità della situazione.

Kate Middleton si rifiuta di indossare la parrucca

Adesso si fanno supposizioni sugli effetti collaterali della chemioterapia. Stando a certa stampa spagnola, Kate avrebbe perso i capelli. Ma nonostante ciò, avrebbe deciso di non indossare la parrucca. Pensare che qualche anno fa, fu lei a donare i suoi capelli a favore dei malati di cancro.

Secondo le stesse fonti spagnole, la Famiglia Reale avrebbe invitato Lady Middleton ha mettere la parrucca, ma lei si è rifiutata categoricamente. “Il suo rifiuto di indossare una parrucca è una testimonianza della sua integrità e del suo desiderio di essere aperta riguardo alla sua battaglia contro il cancro, anche se ciò significa mostrare gli evidenti effetti collaterali della sua terapia”.

Kate Middleton dimagrita di 15 chili

Ma non è finita. Stando ai medesimi media, Kate avrebbe perso anche molto peso. Si parla di “15 chili”, considerando che era già molto magra, questo effetto collaterale l’avrebbe molto debilitata.

Tutte queste speculazioni restano tali e soprattutto in contrasto con quanto comunicato da William che ha sempre dichiarato che sua moglie va bene e risponde alle cure. Probabilmente, Kensington Palace dovrebbe valutare l’idea che Kate si mostri in qualche modo, almeno con un video o con una foto, per spazzare via ogni teoria assurda. Certamente, non è una cosa facile quando si sta male esporsi agli altri, ma potrebbe avere un effetto positivo e tranquillizzare tutti, esattamente come è accaduto col video dello scorso marzo in cui Kate ha spiegato di avere un cancro.

In ogni caso, la Principessa manca sempre di più. Sul suo profilo Instagram scrivono: “Mi manca vedere Sua Altezza Reale la Principessa Catherine agli eventi con il Principe William e la famiglia. Auguro alla Principessa una buona guarigione e riposo 🤍”. E ancora: “Ottimo lavoro, Principe William ❤️ La Principessa del Galles ci manca moltissimo”. “È stato meraviglioso vedere William e George! Mandiamo il nostro affetto a Kate!!❤️”.