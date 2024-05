Kate Middleton, ultime notizie. Gli amici: “Ecco quando tornerà davvero”

Kensington Palace ha annunciato che per Kate Middleton non è previsto nessuno ritorno in pubblico mentre si sottopone alla chemioterapia. Alcuni amici vicini alla Principessa hanno fatto chiarezza su questo punto, accennando al momento cui davvero potremo rivederla.

Kate Middelton, quando tornerà davvero: parlano gli amici

Dopo l’annuncio del Palazzo dato lo scorso martedì, le condizioni di salute di Kate Middleton sono apparse più gravi del previsto, malgrado le continue rassicurazioni di William, che ha dovuto rivedere la sua agenda, che la moglie “sta bene” e risponde alle cure. Infatti, differentemente da Carlo, Kate ha preferito non mostrarsi mai pubblicamente, nemmeno durante qualche breve spostamento. Si teme dunque che la Principessa, oltre a non volere subire pressioni mediatiche, possa aver subito effetti collaterali dalle cure contro il cancro e preferisca al momento non farsi vedere.

Dunque, sicuramente Lady Middleton non prenderà parte al Trooping The Colour di giugno, ma nemmeno la vedremo Wimbledon sedere sugli spalti e meno che mai premiare il vincitore. Kate comunque segue da vicino i progetti delle associazioni benefiche di cui è patrona ed è costantemente aggiornata, ma evidentemente non vuole mostrarsi in pubblico, sarebbe uno sforzo troppo immane che la stancherebbe eccessivamente e poi sarebbe sottoposta a un’analisi feroce da parte dei media, pronti a catturare ogni minimo cambiamento.

Per la prima volta alcun amici della Principessa del Galles hanno deciso di parlare e di raccontare come stanno le cose, dato che si è creata non poca confusione tra le dichiarazioni di William e gli annunci di Palazzo.

Questi insider hanno riferito all’esperto in questioni reali, Richard Eden: “Gli amici con cui ho parlato negli ultimi giorni suggeriscono che potremmo non rivedere Catherine fino all’autunno – e anche allora solo se si sarà ripresa completamente”. Adesso la Principessa del Galles è concentrata solo a guarire, questo è il suo obiettivo principale e non vuole prendere in considerazione altro che potrebbe in qualche modo distrarla o allungare i tempi delle cure.

Kate Middleton, l’autrice del ritratto risponde alle critiche

Dunque, Kate che manca dalla messa di Natale non farà la sua ricomparsa prima dell’autunno, anche se potrebbe nel frattempo condividere una sua foto o un altro video, anche se fino ad ora non l’ha fatto, quindi è probabile che aspetterà senza anticiparlo il gran giorno.

Anche se una nuova immagine di Lady Middleton è stata pubblicata, per quanto non sia recente perché ispirata a una specifica circostanza del 2022. L’unico nuovo ritratto che le è stato fatto però è stato bombardato di critiche, tanto che l’artista che lo ha eseguito, Hannah Uzor, è intervenuta per replicare e difendere il suo operato. “È stata una storia fantastica, non riesco a capire [i critici] cosa vogliano”.

Tra l’altro quello non è un ritratto ufficiale, quindi Kate non ha mai posato per la Uzor che ha dipinto il suo quadro consultando ben 189mila foto della Principessa. Forse troppe, tanto che l’hanno confusa.