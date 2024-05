Kate Middleton, ultime notizie. William annulla il viaggio e George salta il matrimonio

Nuovi stravolgimenti all’interno della Famiglia Reale, mentre Kate Middleton si sta curando contro il cancro. William è costretto all’ultimo ad annullare un viaggio, mentre George salterà, con ogni probabilità, il matrimonio del suo padrino, Hugh Grosvenor, Duca di Westminster.

Kate Middleton rinvia ogni decisione di lavoro

Intanto, dopo il nuovo annuncio di Kensington Palace sulle condizioni di salute della Principessa del Galles e il suo ultimo ritratto agghiacciante, Kate Middleton ha deciso di rinviare qualsiasi decisione riguardante il lavoro in accordo con suo marito William.

Tutti i suoi sforzi sono ora concentrati sulla guarigione. Il Palazzo le ha dato la possibilità di sospendere ogni attività e di prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno per rimettersi dal tumore. Una decisione che dimostra quanto Kate sia fondamentale per la Monarchia. La Corona conta su di lei ed è consapevole che è una persona chiave per garantirle un futuro stabile e duraturo. Per questo la Principessa deve fare tutto quello che è in suo potere per ristabilirsi e naturalmente ha a disposizione una qualificata squadra di medici e le terapie più avanzate.

William annulla all’ultimo il viaggio

Se dunque la quotidianità di Kate è stata riorganizzata per affrontare il cancro, anche quella di William ha subito dei cambiamenti. E non soltanto a causa della malattia di sua moglie. Infatti, il Principe aveva in programma un viaggio per il 23 maggio che è stato annullato all’ultimo a seguito delle indicazioni aggiornate di Buckingham Palace, dopo la decisione del Primo Ministro di indire elezioni anticipate.

Dunque Kensington Palace, a fronte della sospensione del viaggio di William, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di riprogrammarlo in futuro e siamo estremamente dispiaciuti per coloro che si sono recati sul posto”.

Anche Carlo e Camilla hanno dovuto rivedere la loro agenda e annullare o rinviare tutti gli impegni reali “che potrebbero sembrare distogliere l’attenzione o distrarre dalla campagna elettorale”.

George, niente Royal Wedding

Pare che qualche cambiamento nell’agenda ci sarà anche per George, il figlio maggiore di William e Kate. Il Principe infatti era atteso al matrimonio del suo padrino, il Duca di Westminster, che si celebrerà il prossimo 7 giugno. A lui quasi certamente spettava il ruolo di paggetto, invece non dovrebbe più andare.

Infatti, il Royal Wedding è di sabato, ossia si celebra in un giorno in cui c’è scuola. Difficilmente, William e Kate gli permetteranno di saltare le lezioni, quindi secondo commentatrice reale Emily Nash: “Non vedremo i membri più giovani della Famiglia Reale”.

Se così fosse, il matrimonio del Duca vedrà l’unica partecipazione di William. Infatti, Carlo e Camilla non hanno ancora confermato ma quasi certamente non andranno. Kate, per ovvi motivi, non ci sarà. E nemmeno Harry andrà. Lui e Meghan hanno già declinato l’invito, nonostante lo sposo sia, a quanto si dice, uno dei padrini di Archie, il loro figlio maggiore.