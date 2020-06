Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio ritrova l’amore dopo l’addio: indiscrezione

editato in: da

Gigi D’Alessio ha ritrovato di nuovo l’amore dopo l’addio ad Anna Tatangelo? Secondo alcune indiscrezioni il cantante sarebbe tornato a sorridere con un’altra donna dopo la fine della lunga love story con la collega. Impegnatissimo e circondato dall’affetto della famiglia, Gigi avrebbe ritrovato la felicità accanto a una nuova fiamma. Come riportano alcune fonti, D’Alessio sarebbe stato avvistato più volte con una donna misteriosa che potrebbe essere la sua attuale compagna.

Già qualche tempo fa Dagospia aveva parlato di una donna speciale comparsa accanto a Gigi e pronto a consolarlo nel momento più duro della sua crisi con Anna Tatangelo. “A Napoli – aveva svelato Alberto Dandolo – gira voce che Gigi D’Alessio, in crisi con la compagna Anna Tatangelo dopo tredici anni di amore, possa contare sul sostegno di una fan fedele e affettuosissima. Chi è? Ah, saperlo…”.

Un amore, quello fra Anna e Gigi, nato nel 2006, dopo l’addio del cantante a Carmela Barbato, sua prima moglie e madre dei figli Claudio, Ilaria e Luca. Per oltre dieci anni la Tatangelo e D’Alessio hanno formato una delle coppie più amate dello spettacolo, superando anche una breve crisi nel 2018. Poi l’annuncio della rottura, arrivato su Instagram, con un comunicato congiunto. “Io e Anna non stiamo più insieme da un po’ – aveva svelato il cantante -. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in un momento difficile e delicato, venga rispettata”.

Dopo l’addio, Gigi e Anna si sono chiusi nel silenzio. Lei ha cambiato look, cancellando tutte le foto su Instagram e diventando bionda, mentre lui ha trionfato ancora una volta in tv con 20 anni che siamo italiani, il programma condotto in coppia con Vanessa Incontrada, campione di ascolti. Entrambi sembrano decisi a concentrarsi sulla carriera, anche se, secondo alcune indiscrezioni, il cuore di D’Alessio avrebbe ripreso a battere per una donna speciale e anche la Tatangelo, dopo un lungo periodo da single, sarebbe pronta a innamorarsi di nuovo.