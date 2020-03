Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati: l’annuncio ufficiale su Instagram

editato in: da

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati. Ad annunciare l’addio sono stati proprio i due cantanti che nelle Stories di Instagram hanno condiviso lo stesso comunicato. “Io e Anna non stiamo più insieme da un po’ – ha scritto l’artista napoletano sui social -. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in un momento difficile e delicato, venga rispettata”.

Da qualche giorno si rincorrevano voci di una crisi. Nel 2017 la coppia si era separata a causa di incomprensioni e liti continue. La Tatangelo aveva abbandonato Amorilandia, la villa alle porte di Roma in cui viveva con D’Alessio. “Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno – aveva raccontato lei a Vanity Fair -. Il salone era sempre pieno di gente. Cucinavo per 20/30 persone ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano. Così un giorno gli ho detto: “Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado”. E lui non mi ha fermata”.

Poco dopo il cantante napoletano aveva cercato di riconquistare la Tatangelo. Anche per amore di Andrea, il figlio di 9 anni, la coppia aveva deciso di riprovarci ed era tornata insieme. Un lento riavvicinamento che aveva fatto capire ad Anna e Gigi di essere ancora molto innamorati l’uno dell’altro. Così tanto che sulla mano della cantante era apparso un anello di fidanzamento che faceva sognare le nozze.

Poi un lungo silenzio, anche sui social, iniziato a Natale e continuato anche il giorno del compleanno di D’Alessio, quando Anna non aveva pubblicato un post dedicato al compagno. L’ultima apparizione di coppia risale a qualche mese fa, quando erano saliti insieme sul palco di 20 anni che siamo italiani. Un amore, quello fra gli artisti, nato nel 2002 e vissuto intensamente, nonostante la differenza d’età e i gossip. All’epoca del loro primo incontro infatti D’Alessio era ancora sposato con Carmela Barbato, oggi ex moglie e madre dei figli Claudio, Ilaria e Luca.