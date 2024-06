Jacqueline Luna Di Giacomo incinta, le critiche a Heather Parisi dopo l’annuncio di Ultimo

Indizi, foto sospette, poi l’indiscrezione circolata sul web e, infine, confermata con un annuncio (dolcissimo) allo Stadio Olimpico: Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono in attesa di un maschietto. Il concerto sold out è stato lo scenario perfetto per condividere con i fan questo momento speciale. Dopo poche ore dalla notizia, tuttavia, alcuni utenti hanno lasciato dei commenti sotto il profilo di Heather Parisi su Instagram, avanzando alcune critiche sempre per un rumor condiviso nei giorni scorsi. Ma procediamo per punti.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo aspettano un figlio: le critiche a Heather Parisi

Della dolce attesa di Jacqueline Luna Di Giacomo, lo sapevamo un po’ tutti: a dare l’annuncio in esclusiva su Instagram è stato Alessandro Rosica. Che ha parlato anche della presunta reazione di Heather Parisi, la mamma della Di Giacomo, con cui non è in ottimi rapporti, come abbiamo avuto avuto modo di scoprire dopo l’intervista a Belve da Francesca Fagnani.

“Fa male vedere come una mamma non ha fatto gli auguri alla figlia, nemmeno dopo il mio scoop. Già sapeva che la figlia era incinta e non gliene è fregato nulla, non ha più voluto vedere Jacqueline e non vuole nemmeno vedere il nipote”, queste le parole di Rosica. Sul profilo di Heather Parisi su Instagram, in effetti il silenzio è più che mai assordante. In uno degli ultimi post condivisi a giugno, ovvero un video della figlia Elizabeth, avuta con Umberto Maria Anzolin, molti utenti hanno lasciati dei pensieri e auguri per la dolce attesa di Jacqueline Luna.

“Come si fanno ad avere le preferenze sui figli? Assurdo…”, ha commentato un utente, e ancora: “Quattro figli. Solo due nella vita”. Molti hanno anche avanzato delle critiche piuttosto aspre e negative, che non riportiamo per scelta. Tra Jacqueline Luna Di Giacomo e Heather Parisi, i rapporti sono tutt’altro che idilliaci: non si parlano da tempo. Su di lei, la Di Giacomo ha detto: “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. (…) Non vedo mia madre da 10 anni”. Una situazione certamente spinosa.

La lettera di Ultimo al figlio

Nonostante tutto, è un periodo magico per Ultimo e per Jacqueline Luna Di Giacomo. Le ipotesi sulla dolce attesa sono state scatenate da una foto sospetta condivisa sui social, e poi l’annuncio dell’artista di volersi fermare per il tour nel 2025. Un nuovo album, un singolo importante, ovvero Altrove, dedicato alla fidanzata Jacqueline Luna. “Non potremmo essere più diversi, eppure c’è qualcosa di così simile che ci accomuna e unisce… non ho ancora capito cosa sia… spero non basti una vita”, ha detto la Di Giacomo su Instagram.

Dopo il concerto allo Stadio Olimpico, in cui hanno ufficializzato l’arrivo di un figlio (un maschietto), sui social l’artista ha voluto rivolgere un pensiero proprio al piccolo, con una sorta di lettera che è un flusso di coscienza. “Accendo una sigaretta. Ora che sto per diventare papà vorrei smettere davvero, mi dico. Chissà se avrà un pianoforte come dolce amico anche lui, comincio a pensare. Anzi no probabilmente per quanta musica sentirà in casa, finirà per odiarla”.