Corona durissimo sull’ex Silvia Provvedi: “Mi vergognavo, non era bella come Belen”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Silvia Provvedi e Fabrizio Corona

Fabrizio Corona racconta il legame con Silvia Provvedi nel suo documentario su Netflix, usando parole durissime e velenose nei confronti dell’ex fidanzata.

Fabrizio Corona, le parole durissime sull’ex Silvia Provvedi

In Io sono notizia, Fabrizio Corona ha scelto di raccontarsi in modo diretto e, a tratti, piuttosto duro. Dopo le rivelazioni sul passato doloroso con Nina Moric, Corona ha parlato anche della relazione con Silvia Provvedi. La cantante de Le Donatella le è rimasta accanto in uno dei momenti più complessi della sua vita, ossia la detenzione e la permanenza nella comunità di Don Mazzi.

Di fronte alle telecamere Corona ha rivelato che la storia d’amore con Silvia Provvedi era nata mentre lui era prima in carcere poi in comunità. All’epoca lui era reduce dalla fine del legame con Belen Rodriguez, una storia chiacchierata e spesso al centro dei gossip.

“Lei era una ragazza anche carina, ma poi era giovane e io invece ero Corona – ha detto -. Io ero quello che era stato insieme a Belen Rodriguez. Con Silvia ci poteva stare la storia mentre ero in comunità o in carcere, ma poi nel momento in cui sono uscito ero Corona! Io dovevo avere la bellona del momento, la donna più giusta e ambita. Quindi io mi vergognavo di lei, però siccome mi piaceva, allora ho cominciato a plasmarla, l’ho fatta pettinare, l’ho fatta vestire molto bene, l’ho gestita, le ho fatto rifare l’immagine con un nuovo look”.

“Ero uscito, ero tornato me stesso e mi ero ripreso tutto in poco tempo – ha aggiunto Corona -. Ma sono rimasto con lei, un giorno l’ho anche portata in barca, si era appena sottoposta a una mastoplastica, aveva il petto nuovo, il fisichetto giusto, io ero in grandissima forma, tutto abbronzato, tatuato, con il fisico scolpito. Così ho chiamato i paparazzi e ho avuto la copertina di Chi, 30.000 euro! In soli cinque mesi di libertà ero tornato a fare la vita di prima, fregandomene delle regole e poi ho riperso tutto”.

La nuova vita di Silvia Provvedi dopo Fabrizio Corona

La relazione fra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona durò dal 2015 al 2018. Poco dopo la rottura l’ex re dei paparazzi rilasciò un’intervista in cui attaccava l’ex compagna.

“Dirò una cosa brutta – aveva detto a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin -, ma non la considero una delle mie fidanzate o degli amori della mia vita, come Nina e Belen. Lei non è un amore. Quando tu vivi la galera è normale che ti appoggi a una persona, lei era lì per me. Io non l’ho mai amata. Io penso: come ho fatto a stare con quella lì?”.

Oggi Silvia Provvedi sembra aver trovato nuovamente la felicità. Insieme alla sorella Giulia Provvedi continua a lavorare nel mondo dello spettacolo. Nel 2020 è diventata mamma di Nicole, nata dal legame con Giorgio De Stefano, imprenditore e gestore di alcuni ristoranti di Milano che attualmente si trova in carcere.

“È lontano da noi da quasi cinque anni, non sono pochi, ma ormai sono rodata, anche se spero torni il prima possibile – ha svelato lei -. Lui è unico e speciale. Ci tengo a lui come compagno e come papà. Nicole lo ama alla follia e io non sarei mai in grado di perdere un amore così grande e questo mi porta ad avere pazienza e aspettarlo”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!