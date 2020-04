Ilary Blasi: la sua vita in foto, tra tv, famiglia e grandi passioni

Ilary Blasi, dagli spot bambina al grande amore con Francesco Totti. Passando per Miss Italia, Passaparola, Sanremo, le Iene e il GF Vip, che l’ha consacrata conduttrice ironica e amatissima. La vita di Ilary, nata a Roma il 28 aprile 1981, è trascorsa praticamente sempre sotto i riflettori. Da quando mamma Daniela, vista la bellezza e fotogenicità della figlia, la spinge a lavorare negli spot in tv. Comincia a soli 3 anni con la pubblicità dell’Olio Cuore (accanto a Mariangela Melato) e non si ferma più. Arrivano panettoni, gelati, giocattoli, macchine. E quando Ilary è adolescente, l’esperienza a Miss Italia con la fascia di Miss Cinema Lazio. Da lì a Passaparola è un attimo. E ballando sugli stacchetti della trasmissione cult anni ‘90, viene notata da Francesco Totti. Il resto è storia: il matrimonio in diretta tv, degno di due reali, la nascita dei tre figli, il gossip (anche cattivo) che li ha sempre accompagnati. E la capacità di Ilary di non relegarsi esclusivamente nel ruolo di “moglie di”, ma di continuare a coltivare la sua carriera. La palestra di Sanremo, il Festivalbar e le Iene le hanno permesso di arrivare alla conduzione in prima serata con Il GF Vip. Dove Ilary ha messo in luce tutte le sue qualità: bella, ironica e divertente, con quella veracità che diventano il suo marchio di fabbrica.