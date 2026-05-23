Ilary Blasi sposa Bastian Muller ad agosto. Ma la guerra con Totti non è finita

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ufficialmente finita. Presto le nozze della conduttrice con Bastian Muller

IPA Ilary Blasi e Bastian Muller

Manca solo la sentenza, ma tra Ilary Blasi e Francesco Totti è definitivamente finita. Entro due mesi saranno divorziati e la conduttrice, fresca di una stagione di successo con il GF, dove è riuscita nel miracolo televisivo di portare “l’antico vaso” in salvo dopo la tempesta Signorini, potrà dire “sì” a Bastian Muller, già da agosto. Così dovrebbe andare secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, ma procediamo per punti.

Ilary Blasi pronta a sposare Bastian Muller ad agosto

Primavera ed estate, stagioni di matrimoni e di rinascite: salutato il lungo inverno, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno posto definitivamente fine al proprio matrimonio. Come previsto, il giudice Gianluca Gelso ha provato a salvare il matrimonio, contratto il 19 giugno 2005, ma entrambi hanno ormai voltato pagina. Ed è stato così che ha posto fine alla loro unione.

A riportare quanto accaduto in tribunale per due ore, il “tempo di una partita ai supplementari”, è stato il Corriere della Sera; si prevede che l’ex coppia rimarrà sposata per circa due mesi, e ad agosto la Blasi potrà convolare a nozze con l’attuale compagno, Bastian Muller. Non prima però di aver atteso ancora 30 giorni dalla notifica della sentenza definitiva.

La guerra continua oltre il divorzio: i nodi

Ilary Blasi e Francesco Totti si vedranno ancora dopo il divorzio, perché ci sono ancora dei nodi da definire. Quando l’udienza di divorzio è finita, infatti, i legali di entrambe le parti sono stati limpidi e cristallini: non è stato firmato ancora nulla.

Sul tavolo restano diverse questioni economiche aperte, a partire dalla più delicata: l’assegno di mantenimento per i tre figli. Il calcolo non sarà uguale per tutti. Christian ha già un suo reddito, e lo stesso discorso potrebbe valere per Chanel: entrambi sono ormai maggiorenni. Il grosso della cifra riguarderà inevitabilmente la più piccola, Isabel, il cui affidamento ha già causato non poche tensioni tra i due ex.

Eppure non è finita qui. Se c’è stato un simbolo di questo addio alla favola che per 20 anni ci ha fatto sognare, indubbiamente è stata la “Guerra dei Rolex”. E, sempre secondo il Corriere, al momento è anche in corso una consulenza per comprendere a quanto ammonta il patrimonio immobiliare e mobiliare. Con ogni probabilità la prossima udienza sarà fissata a novembre. Tre, dunque, i nodi principalmente aperti: l’assegno di mantenimento, la divisione dei Rolex e la consulenza per il matrimonio.

Ma, con il divorzio ormai in dirittura d’arrivo, le testate indicano agosto come data del matrimonio da sogno di Ilary e Bastian. Potrebbero anche decidere di pianificare una cerimonia intima, dopo il caos di questi anni, diatribe in tribunale e anche indiscrezioni dei giornali che hanno constamente tenuto i riflettori accesi sull’ex coppia d’oro di Roma. Potrebbe essere un modo per celebrare la fine di un capitolo lunghissimo per fare spazio al nuovo e a quello che verrà. Naturalmente, come Ilary, anche Totti potrà risposarsi. Per quanto ogni tanto qualche indiscrezione sia circolata, non è mai arrivata nessuna conferma circa la volontà di organizzare le nozze con Noemi Bocchi nell’immediato.