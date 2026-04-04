Charlene di Monaco, perché Grace Kelly non sfruttò privilegio del bianco davanti al Papa

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IPA Charlene di Monaco

Nel dorato mondo delle teste coronate, un abito non è mai soltanto un pezzo di stoffa. È tavolta messaggio di potere e, quando si varcano le porte del Vaticano, è puro protocollo. Lo scorso 28 marzo, durante la storica visita apostolica di Papa Leone XIV a Monaco, la Principessa Charlene ci ha regalato un momento di altissima moda istituzionale. Al fianco del marito, il Principe Alberto di 68 anni, e dei gemelli Jacques e Gabriella di 11, l’ex nuotatrice olimpica ha sfoggiato un look total white impeccabile, incorniciato da una magnifica mantiglia di pizzo abbinata.

Una scelta stilistica divina, certo, ma dietro c’è molto di più: Charlene ha esercitato il leggendario “privilegio del bianco”. Ma perché lei può vestirsi di luce davanti al Pontefice, mentre Grace Kelly è sempre apparsa vestita di nero?

I segreti del Privilège du Blanc

Per comprendere questo enigma fashion, dobbiamo aprire il rigidissimo manuale del dress code vaticano. La regola generale per le donne che incontrano il Papa impone un abito nero accollato e un velo scuro. Ma esiste un club esclusivissimo di sovrane cattoliche a cui è concesso vestire di bianco. Oggi ne fanno parte icone di stile come la Regina Letizia di Spagna o Mathilde del Belgio. Charlene ha debuttato con questo privilegio già nel 2013, durante la sua prima udienza con Papa Benedetto XVI, trasformando il bianco nel colore principale per gli incontri papali (con una sola, ribelle, eccezione in nero nel 2022).

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Eppure, sfogliando gli archivi storici, notiamo un dettaglio che fa sempre discutere gli addetti ai lavori: nelle celebri fotografie con Papa Pio XII, la divina Grace Kelly indossava un severo abito nero in pizzo, completato da un velo di famiglia. Nonostante la sua profonda devozione cattolica, la star di Hollywood non poté mai sfoggiare il bianco.

Questione di gerarchie

Il motivo non aveva nulla a che fare con la sua fede o la sua inarrivabile allure, bensì con una pedante questione araldica. Secondo le rigide interpretazioni dell’epoca, la Casa Grimaldi governava un Principato, non una Monarchia a tutti gli effetti. Di conseguenza, il protocollo vaticano escludeva Grace da questo beneficio cromatico. Le regole dello stile istituzionale, si sa, non guardano in faccia nemmeno alle dive di Hollywood, e la Principessa si spense a soli 52 anni senza aver mai potuto esercitare questa prerogativa.

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Oggi le maglie del protocollo si sono decisamente allentate, riconoscendo a Charlene questa rara distinzione come simbolo del legame speciale tra la Santa Sede e Monaco. Una morbidezza di regole che si è riflessa anche sui mini-royal: lo scorso fine settimana anche la piccola Gabriella, a soli 11 anni, ha sfoggiato un abitino candido, un tenero strappo alla regola concesso ai bambini.

Ma la moda, come la storia, trova sempre il modo di chiudere il cerchio. Durante la recente visita, Papa Leone XIV ha firmato il libro d’onore proprio davanti a un maestoso ritratto in cui la Principessa Grace indossa un abito bianco. Una meravigliosa ironia della sorte e una piccola “vendetta” di stile: il suo personalissimo privilegio del bianco, conquistato per l’eternità.