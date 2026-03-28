Alberto di Monaco, il legame speciale di sua figlia Jazmin con la nonna Grace Kelly

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Jazmin Grimaldi e Grace Kelly

Jazmin Grace Grimaldi, figlia del Principe Alberto di Monaco e di Tamara Rotolo, non ha mai conosciuto sua nonna Grace Kelly. Eppure, nonostante il suo sguardo non abbia mai incrociato quello della celebre attrice statunitense, la ragazza si dice legata a lei da un rapporto molto speciale.

Il legame tra Jazmin di Monaco e Grace Kelly

Jazmin Grimaldi è la primogenita del Principe Alberto, nata nel 1992 dalla relazione con Tamara Rotolo. La ragazza, che oggi ha 34 anni e vive in California, si è sempre tenuta lontana dalle dinamiche della Royal Family, ma ammette di avere un legame particolare con uno dei suoi parenti monegaschi: la nonna Grace Kelly.

Nata a Filadelfia, la Principessa era americana come Jazmin, e rinunciò ad una brillante carriera di attrice per sposare il Principe Ranieri di Monaco nel 1956. Di questo rapporto speciale, la Grimaldi ha parlato al magazine People, spiegando cosa la renda così vicina alla nonna mai conosciuta.

“Mi è stata mostrata la sua carriera e chi fosse fin da giovane, ma non in modo idealizzato. Era una figura molto concreta per me, non la vedevo come un sogno o come una figura eterea. Ho sempre sentito che eravamo connesse fin dall’inizio, ed è una cosa bellissima”, ha raccontato.

Sebbene la Principessa Grace sia morta nel 1982, un decennio prima della nascita di Jazmin, la nipote pensa che sarebbe orgogliosa di lei per l’uscita del suo singolo di debutto Cup of Tea: “Sono l’unico altro membro della famiglia, oltre a mia zia Stephanie, ad aver intrapreso una carriera musicale fin da giovane, quindi mi sembra davvero di seguire le orme di mia nonna attraverso l’arte. Spero che sarebbe orgogliosa di me, pronta a dirmi: “Vai avanti. Continua a puntare sulla tua autenticità”.

Grace Kelly, come Jazmin ha onorato la sua eredità

Jazmin Grimaldi, a suo modo, ha cercato di rendere onore all’eredità artistica lasciatale dalla nonna: la ragazza ha già partecipato in passato ai Princess Grace Awards insieme a suo padre, il Principe Alberto, sostenendo un programma che supporta la nuova generazione di talenti artistici negli Stati Uniti attraverso borse di studio.

Ha anche avuto modo di conoscere meglio la nonna attraverso i viaggi, visitando la casa della famiglia Kelly in Irlanda e i set cinematografici della Paramount insieme al fratello minore Alexandre Grimaldi, figlio ventiduenne del Principe Alberto da una precedente relazione.

“Andare in questi luoghi delle mie origini, delle sue origini, mi ha permesso in qualche modo di connettermi con lei. È un’icona e il simbolo di un’epoca e di una splendida parte della storia, ma la sua eleganza, il suo carisma, la sua intelligenza e le sue capacità di attrice saranno ricordati”.

La storia di Jazmin e Alberto di Monaco

Jazmin ha paragonato la sua insolita storia di vita a una “versione reale” del film Pretty Princess. Alberto e sua madre Tamara ebbero una breve relazione all’inizio degli Anni ’90, ma il Principe la riconobbe pubblicamente come figlia nel 2004, quando lei aveva 14 anni.

Jazmin non è in linea di successione al trono come i gemelli undicenni del Principe Alberto, il Principe Jacques e la Principessa Gabriella, avuti con la moglie, la Principessa Charlene. Tuttavia, resta molto legata al padre e trascorre del tempo a Monaco: “Il mio rapporto con mio padre è molto prezioso per me ed è in crescita. È iniziato in modo particolare, ma nel tempo si è evoluto e rafforzato in privato, con pazienza”, ha spiegato ancora la ragazza a People. E nonna Grace ne sarebbe sicuramente felice.