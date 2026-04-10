Grace e Ranieri di Monaco, 70 anni dalle nozze del secolo

Royal Watcher toscana laureata in comunicazione. Scrive principalmente di famiglie reali e ha fondato uno dei primi blog italiani a tema royals.

IPA Il Principe Ranieri e la Principessa Grace di Monaco

Un’attrice americana all’apice della carriera, già premiata con l’Oscar, che decide di lasciare Hollywood per sposare un principe europeo e trasferirsi in un Principato grande poco più della metà di Central Park.

Raccontata così, la storia di Grace Kelly sembra una sceneggiatura perfetta. E in parte lo fu davvero. Le nozze celebrate nell’aprile del 1956 con il Principe Ranieri III di Monaco non furono soltanto uno degli eventi mondani più spettacolari del Novecento, ma anche il momento in cui Hollywood e una delle dinastie più antiche d’Europa si incontrarono, cambiando per sempre il destino di Monaco.

La diva americana non si limitò a entrare nella famiglia Grimaldi: contribuì a trasformare l’immagine del Principato, rendendolo un simbolo globale di glamour, eleganza e sogno. A 70 anni da quelle che furono subito ribattezzate “le nozze del secolo”, il matrimonio tra Grace e Ranieri continua a esercitare un fascino che va ben oltre la favola.

L’attrice americana e il principe in cerca di una moglie

Quando Grace Kelly incontrò Ranieri III, il Principe di Monaco era già da anni uno degli scapoli più ambiti d’Europa. Salito al trono nel 1949, doveva sì garantire una continuità dinastica alla casa Grimaldi, ma anche rafforzare l’immagine di un Principato piccolo e strategico, stretto tra Francia e Italia, che nel secondo dopoguerra aveva bisogno di visibilità e stabilità. In questo senso, il matrimonio non fu soltanto una questione sentimentale.

Grace sembrava perfetta per il ruolo di Principessa consorte. Era americana, cattolica, bellissima, educata alla disciplina, molto elegante e già celebre in tutto il mondo. Ma soprattutto possedeva una qualità rara: aveva il glamour di Hollywood e una compostezza quasi regale.

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Gli amori passati

In quel momento, però, nessuno dei due arrivava da una vita sentimentale stabile. Lei si era appena lasciata alle spalle la relazione con Oleg Cassini, lo stilista con cui era stata molto vicina, ma in quel periodo frequentava anche l’attore francese Jean-Pierre Aumont, con cui si mostrò proprio a Cannes nel 1955.

Ranieri, invece, arrivava da un legame importante: la lunga relazione con l’attrice francese Gisèle Pascal, molto nota all’epoca. Il rapporto era stato serio al punto da far parlare di matrimonio, ma si era chiuso anche per via delle pressioni dinastiche e delle voci — poi rivelatesi infondate — sulla presunta impossibilità di lei di avere figli. Per Monaco, che aveva un problema concreto di successione, quel punto era considerato decisivo.

Il primo incontro nel Principato

L’incontro tra i due avvenne il 6 maggio 1955, durante il Festival di Cannes, in occasione di un servizio fotografico organizzato a Palazzo. Grace Kelly arrivò con i capelli appena acconciati ma ancora umidi, perché a causa di uno sciopero elettrico non aveva potuto usare il phon nella sua suite al Carlton. Per prepararsi in fretta scelse anche l’unico abito che non aveva bisogno di essere stirato.

Già in ansia per il ritardo, fu costretta ad aspettare ancora perché il Principe si fece attendere più del previsto, aumentando il suo nervosismo. Quando finalmente arrivò, Ranieri la accompagnò a visitare i giardini e persino il piccolo zoo privato.

Quell’incontro non rimase un semplice episodio mondano nato sotto i riflettori dei rotocalchi. Dopo Cannes, Grace Kelly e Ranieri III continuarono a sentirsi e a scriversi per mesi, mantenendo un rapporto a distanza che iniziò presto a prendere una piega molto più seria. A Natale dello stesso anno il Principe attraversò l’Atlantico e raggiunse Philadelphia, dove conobbe la famiglia Kelly nella loro casa di famiglia. Il passo successivo arrivò poco dopo.

Il fidanzamento ufficiale

Il 5 gennaio 1956 venne annunciato ufficialmente il fidanzamento, trasformando un incontro nato quasi per caso in una delle notizie mondane più importanti dell’epoca. Per Grace, che in quel momento era ancora pienamente dentro la macchina hollywoodiana – musa di Alfred Hitchcock e protagonista di alcuni dei suoi film più celebri – fu il passaggio concreto tra due mondi. Da un lato c’era ancora il cinema, dall’altro una nuova vita pubblica già scritta sotto i riflettori. “Non è la prima volta che mi innamoro, ma mai così”, confessò l’attrice alla stampa.

Gli anelli di fidanzamento

Anche i gioielli raccontarono molto bene l’incontro tra quei due universi. Grace Kelly non ricevette un solo anello di fidanzamento, ma due. Il primo era una fascia eternity con rubini e diamanti alternati, un richiamo ai colori della bandiera monegasca. Fu però considerato troppo modesto per gli standard hollywoodiani.

Arrivò così un secondo anello, destinato a entrare nella storia: il celebre Cartier con diamante taglio smeraldo da 10,48 carati e due baguette laterali. Il dettaglio più significativo è che Grace lo indossò anche durante le riprese di Alta Società, il suo ultimo film prima del matrimonio. Era ancora una diva sul set, ma aveva già al dito il simbolo della sua nuova vita.

L’arrivo di Grace Kelly a Monaco

Quando Grace arrivò a Monaco nell’aprile del 1956, era già chiaro che quelle non sarebbero state nozze come le altre. Il 12 aprile, al suo arrivo nel Principato a bordo della nave SS Constitution, trovò un’accoglienza costruita come un grande spettacolo pubblico. Migliaia di persone si affollarono lungo il porto di Monte Carlo, mentre yacht e imbarcazioni affollavano il mare.

Ranieri andò incontro alla futura sposa sul suo yacht e, secondo diverse ricostruzioni, anche Aristotele Onassis, presente nel porto con la sua imbarcazione, contribuì alla teatralità del momento facendo lanciare in mare garofani rossi e bianchi, i colori del Principato. Prima ancora di sposarsi, Grace Kelly era già diventata l’immagine di una nuova Monaco.

Il royal wedding di Grace e Ranieri

Le celebrazioni si svolsero in due giorni. Il 18 aprile 1956 si tenne il matrimonio civile nella Sala del Trono del Palazzo, mentre il giorno successivo arrivò la cerimonia religiosa nella Cattedrale di San Nicola, quella che rese il matrimonio un evento globale. La celebrazione ebbe proporzioni enormi: oltre 600 invitati, star di Hollywood, aristocratici, una copertura mediatica senza precedenti e più di 30 milioni di spettatori davanti alla televisione. Non a caso, la stampa lo definì subito “il matrimonio del secolo”.

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L’abito da sposa

A rendere ancora più potente quell’immaginario fu anche l’abito di Grace Kelly, diventato uno dei vestiti da sposa più celebri di sempre. Disegnato da Helen Rose, costumista della MGM, con collo alto, maniche lunghe, pizzi preziosi, velo e gonna ampia, sembrava riassumere perfettamente il passaggio da diva a principessa.

La famiglia Grimaldi

Dopo quelle nozze, il Principato consolidò definitivamente la sua immagine di simbolo europeo di lusso e mondanità. Dall’unione tra Grace e Ranieri nacquero tre figli – Carolina, Alberto e Stéphanie – la continuità dinastica che Monaco attendeva.

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Per un quarto di secolo, fino al matrimonio tra Carlo e Diana nel 1981, le nozze tra l’attrice di Hollywood e il principe rimasero il modello per eccellenza del royal wedding da sogno.

Più che una semplice storia d’amore, quella tra Grace Kelly e Ranieri III fu l’incontro perfetto tra dinastia, immagine e glamour. E forse è proprio per questo che, 70 anni dopo, continua a restare molto più di una semplice favola.