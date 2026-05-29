La Croazia che non ti aspetti: mare tropicale, comfort e natura a due passi da casa

E se la meta dei tuoi sogni fosse più vicina di quanto pensi? Il Falkensteiner Resort Punta Skala, nella Regione di Zara, è la risposta a chi cerca un'esperienza da cartolina senza volare per ore

Falkensteiner Resort Punta Skala Falkensteiner Resort Punta Skala

Ogni estate la ricerca della destinazione perfetta si trasforma in un’impresa: voli intercontinentali, fusi orari, budget importanti. Eppure, a poche ore dall’Italia, esiste un angolo di costa con acque cristalline, spiagge da sogno, natura selvaggia e un resort di lusso che non ha nulla da invidiare alle mete tropicali più celebrate. La risposta si chiama Croazia. E il suo indirizzo più esclusivo è Falkensteiner Resort Punta Skala.

Il mare dell’Adriatico che sembra tropicale (davvero)

La Dalmazia non smette mai di sorprendere. Quell’acqua blu cobalto, trasparente fino al fondale, quelle isole che emergono all’orizzonte come frammenti di un sogno – le celebri Incoronate – quel profumo di salvia e macchia mediterranea che accompagna ogni passeggiata sul lungomare. Non ci sono filtri che reggano: la Croazia è semplicemente così.

Il Falkensteiner Resort Punta Skala sorge su un’intera penisola privata a soli 10 minuti da Zara, incastonata in un angolo di costa dalmata tra i più spettacolari. Con 1,4 km di costa e due spiagge private – rocciose, ghiaiose, e persino sabbiose proprio di fronte al Family Hotel Diadora – i panorami che al tramonto si tingono di arancione e viola sono uno spettacolo che non stanca mai.

Raggiungere questo paradiso è più semplice di quanto immagini. In auto da Milano bastano circa sei ore per ritrovarsi in uno dei resort più esclusivi dell’Adriatico orientale. Chi preferisce viaggiare leggero, invece, può volare direttamente: l’Aeroporto di Zara è collegato con voli diretti da Bari, Roma, Pisa, Bologna, Milano Malpensa e Bergamo. In poche parole, qualunque sia la tua città di partenza, Punta Skala ti è vicina. E per chi vuole iniziare a godersi le vacanze già dall’atterraggio, il resort offre un servizio di transfer aeroportuale e un concierge dedicato per organizzare ogni aspetto del soggiorno su misura.

Falkensteiner Resort Punta Skala

Benessere che va oltre la spa

Uno dei grandi equivoci sulle vacanze di lusso è che siano riservate alle coppie o ai viaggiatori solitari in cerca di quiete. Falkensteiner Resort Punta Skala sfata questo mito con grande eleganza. Il resort ospita strutture distinte, ciascuna con la propria anima.

Hotel & Spa Iadera, il cuore premium del resort 5 stelle, per chi cerca un’esperienza fatta di benessere, design e gastronomia raffinata. Family Hotel Diadora, perfetto per chi viaggia con bambini: spiagge sabbiose proprio di fronte all’hotel, piscine con scivolo gigante e un team di animatori dedicati che trasformano ogni giornata in un’avventura. Residences Senia e le nuove Luxury Villas, per chi desidera lo spazio e la riservatezza di una residenza privata con tutti i servizi di un resort a cinque stelle.

Falkensteiner Resort Punta Skala

Per i più piccoli, un mondo tutto loro

Falkensteiner Resort Punta Skala ha pensato in grande anche per i bambini. Il Baby Land offre assistenza VIP dedicata ai più piccoli, mentre i più grandi hanno a disposizione bowling, PlayStation 5, gaming, climbing wall, un Water World, un Science Lab e persino una sala cinema. In totale, oltre 1200 metri quadrati pensati per far vivere ai bambini un’estate indimenticabile e regalare ai genitori qualche ora di relax in più.

Per i ragazzi e gli adulti che vogliono imparare qualcosa di nuovo, il resort propone 10 Camp e accademie – dall’Arsenal Football Camp al tennis, dalla vela alla cucina – con istruttori professionisti e programmi strutturati per ogni livello.

Falkensteiner Resort Punta Skala

Natura, cultura e avventura: la Regione di Zara è un regalo

Quello che rende la Croazia davvero irresistibile è la straordinaria varietà che offre oltre il resort. Punta Skala si trova al centro di un territorio benedetto dalla natura: quattro parchi nazionali – Kornati, Paklenica, Krka e Plitvice – sono tutti raggiungibili in giornata. Tour in barca tra le isole, escursioni alla ricerca del tartufo nelle foreste dell’entroterra, giornate tra i vicoli medievali di Zara (con il suo celebre organo marino) o nel borgo di Nin, dove si trova una delle spiagge sabbiose più belle della Croazia. Il servizio concierge del resort aiuta a organizzare ogni esperienza su misura, con trasferimenti e logistica già inclusi.

La vita serale al resort è altrettanto ricca: eventi curati, spettacoli teatrali, live music, DJ set e feste a tema animano ogni settimana, rendendo Punta Skala una destinazione che non si spegne mai al tramonto.

Falkensteiner Resort Punta Skala

A tavola, come solo i croati sanno fare

La gastronomia dalmata è un capitolo a sé. Frutti di mare freschissimi, agnello arrostito alla brace, formaggi di pecora affinati sulle isole, olio extravergine dal profumo erbaceo e vini autoctoni – il Pošip, la Malvazija, il Plavac Mali – che raccontano secoli di cultura viticola.

Al Falkensteiner Resort Punta Skala questa tradizione viene interpretata con uno sguardo contemporaneo attraverso 14 ristoranti e bar, ognuno con un proprio concept gastronomico – dalla cucina fusion ai menu gourmet – tra vista sul mare e materie prime scelte con cura.

Un resort che si prende cura del pianeta

Soggiornare a Punta Skala è anche fare una scelta consapevole. Il resort ha investito in un sistema integrato di sostenibilità decisamente innovativo: l’acqua di mare viene pompata e utilizzata per il riscaldamento in inverno e il raffreddamento in estate, riducendo drasticamente il consumo di combustibili fossili. Una parte viene desalinizzata tramite osmosi inversa per uso potabile e per la spa.

Le acque reflue vengono trattate in un impianto biologico e riutilizzate per l’irrigazione dei giardini e gli scarichi. Parcheggio sotterraneo, caricatori per auto elettriche, eliminazione totale della plastica monouso: Punta Skala è un Green Resort nel senso più concreto del termine, certificato con l’Ecolabel europeo.

Falkeinsteiner Resort Punta Skala

La vacanza che stavi cercando, più vicina di quanto pensi

Non serve attraversare un oceano per trovare il mare cristallino, il relax totale, le esperienze autentiche e il lusso vero. La Croazia — e in particolare la Regione di Zara con il Falkensteiner Resort Punta Skala — ha tutto questo, con il vantaggio di essere a portata di weekend lungo o di una settimana perfetta.

Un posto dove portare il partner per una fuga romantica, i figli per un’estate indimenticabile, le amiche per un ritiro benessere o semplicemente se stesse per ritrovare il ritmo giusto.