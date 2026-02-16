Michelle Hunziker alle Maldive: fuga nel resort da 5mila euro a notte dopo l’addio a Nino Tronchetti Provera

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Michelle Hunziker

Una vacanza da sogno in un resort di lusso alle Maldive insieme alle figlie e agli amici più cari: Michelle Hunziker si è concessa un po’ di relax lontano dall’Italia, dedicandosi a sè stessa dopo la fine del legame con Nino Tronchetti Provera.

La vacanza da sogno di Michelle Hunziker alle Maldive

Da poco tornata single, la conduttrice è volata alle Maldive per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. Per sfuggire all’inverno milanese, Michelle Hunziker è volata in un atollo da sogno, soggiornando in un hotel esclusivo insieme ad un gruppo di amici.

Su Instagram, la presentatrice ha condiviso alcuni scatti che documentano la vacanza, fra tuffi in mare, divertimento e spiagge di sabbia bianchissima. Per il suo soggiorno alle Maldive, Michelle ha scelto il Diamonds Thudufushi, un lussuoso resort che si trova nell’atollo di Ari. Si tratta di un villaggio interamente costruito sull’acqua e dotato di ogni comfort. Le ville overwater infatti sono caratterizzate da terrazzo affacciato sull’acqua cristallina e jacuzzi.

Il costo? Ben 5mila euro a notte. “C’è qualcosa di speciale in questa isola… è magica”, ha commentato Michelle, parlando della sua vacanza. Insieme a lei un gruppo di amici speciali. Prima di tutto Laura Barenghi, sua storica make up artist, e Graziella Lopedota, manager della presentatrice. Presente anche Jack La Furia, rapper e giudice di X Factor, con la compagna. Non potevano poi mancare Sole e Celeste, le figlie di Michelle nate dal legame con Tomaso Trussardi.

Grande assente Ilary Blasi che lo scorso anno, nello stesso periodo, era volata alle Maldive con l’amica. Quest’anno la conduttrice ha scelto di visitare Parigi insieme al compagno Bastian Muller.

L’addio a Nino Tronchetti Provera

Sembra ormai definitivamente archiviata, nel frattempo, la storia con Nino Tronchetti Provera. Il manager era riuscito a fare breccia nel cuore della presentatrice dopo un lungo periodo da single, ma la relazione sarebbe naufragata in pochi mesi. Nel giugno del 2025 i due erano apparsi per la prima volta insieme in occasione di un concerto di Andrea Bocelli, poco dopo il manager esperto in finanza sostenibile era apparso prima ad un concerto di Vasco in cui era presente Aurora Ramazzotti, poi negli scatti di una vacanza con tutta la famiglia in Grecia.

A dividerli “differenza inconciliabili e stili di vita diversi”. Oggi Michelle si gode la vita da single, consapevole di aver costruito tanto sia dal punto di vista privato che della carriera. La conduttrice nel 2023 è diventata nonna di Cesare, il piccolo nato dal legame fra Aurora e Goffredo Cerza che presto convoleranno a nozze.

Mentre il rapporto con l’ex marito Eros Ramazzotti è diventato negli anni sempre più bello e importante. “Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia – ha confidato di recente -, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello, ma penso alla sofferenza che c’è stata per aver perso un momento così importante in cui eravamo all’apice dell’amore. Oggi mi comporterei in modo diverso. Ma quando sei giovane sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose”.