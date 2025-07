Michelle Hunziker, fuga d’amore con Nino Tronchetti Provera: “Presentazioni in famiglia”

Non potrebbe andare meglio la storia d’amore di Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. La showgirl e l’imprenditore si stanno godendo una romantica fuga d’amore in Grecia, dove sono stati pizzicati dai paparazzi mentre si scambiano baci passionali. Sebbene non abbiano mai ufficializzato la relazione, i due starebbero insieme già da un anno, tanto che proprio in questi giorni potrebbero esserci state le prime presentazioni in famiglia.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, vacanza d’amore

Un’estate all’insegna dell’amore quella di Michelle Hunziker, che si sta concedendo una romantica vacanza con il compagno Nino Tronchetti Provera, cugino di secondo grado di Giovanni, l’ex (?) compagno di Chiara Ferragni. La showgirl e l’imprenditore non hanno più intenzione di nascondersi, tanto da vivere la loro storia alla luce del sole. I due sono stati infatti paparazzati dai fotografi di Diva e Donna in spiaggia, mentre si scambiavano baci appassionati e carezze.

Gesti di complicità che lasciano poco spazio ai dubbi e che confermerebbero che la loro relazione procede a gonfie vele. A giudicare gli scatti, la coppia si troverebbe a Mykonos, isola greca che sta facendo da sfondo alla vacanza di famiglia di Michelle con Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ma anche con l’ex marito Eros Ramazzotti e le figlie Sole e Celeste, nate dall’amore con Tomaso Trussardi.

Nino Tronchetti Provera quindi potrebbe aver conosciuto già la famiglia di Michelle al completo: la storia d’amore con la showgirl si farebbe sempre più seria, tanto che in molti parlano di un “amore vero”. Del resto gli avvistamenti di Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si fanno sempre più frequenti: la coppia è stata beccata a scambiarsi effusioni in pubblico al concerto di Vasco, ma anche durante un weekend al mare nella splendida cornice di Capalbio (dove invece erano presenti le figlie dell’imprenditore).

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, da quanto si conoscono

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera va avanti già da parecchi mesi. I due sono usciti allo scoperto solo di recente, ma l’inizio della loro frequentazione risalirebbe a circa un anno fa. Pare che la showgirl e l’imprenditore si siano conosciuti grazie ad amicizie comuni e che tutto sia partito da una telefonata.

Pian piano sembra che le conversazioni si siano fatte sempre più frequenti e la complicità e l’intesa tra i due hanno fatto il resto: l’iniziale simpatia si è trasformata in amore, e Michelle e Nino hanno scelto di vivere la loro storia lontano dal clamore mediatico e di uscire allo scoperto solo quando erano sicuri del loro sentimento.

Del resto la showgirl aveva confessato: “Quando incontro un uomo, non ci saranno titoli sui giornali per tre mesi perché ho imparato a evitare i paparazzi. Ci sono i garage o gli AirBnb e i miei amici italiani e i paparazzi ora vengono da me e mi dicono: “Michelle, sei diventata davvero brava”. E in tempi non sospetti aveva dichiarato: “Per il pubblico sono ancora single, non so per quanto tempo ancora”. Una frase sibillina che oggi assume tutt’altro significato: ora la showgirl è pronta a vivere la sua estate in serenità, tra le braccia del suo nuovo compagno.