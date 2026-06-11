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IPA Lino Guanciale

Giacomo è nato nell’ultimo giorno di maggio, ma mamma e papà hanno scelto di tenerlo segreto per un po’, giusto il tempo di goderselo lontano dai riflettori. Giacomo è il secondo figlio di Lino Guanciale e Antonella Liuzzi. È lo stesso attore ad annunciarne la nascita, con un tenerissimo post social che mostra le manine del bebè esplorare il primo gesto d’affetto verso il fratellino, da oggi fratello maggiore, Pietro.

Lino Guanciale papà bis: è nato Giacomo

“Sei arrivato il 31 maggio e hai portato un sole diverso, un’amplificazione della luce nella stanza e nello spazio fra di noi. Praticamente una stella: una piccola stella pulsante e discreta, piovuta nelle nostre vite per scaldarle e illuminarle ancora, per spostare ancora più vicino, praticamente ai nostri piedi, l’orizzonte della felicità”: con queste poetiche parole Lino Guanciale annuncia la nascita di Giacomo.

L’attore abruzzese, amato dal pubblico per il ruolo del Commissario Ricciardi nell’omonima fiction Rai, è diventato padre per la seconda volta. Lui e la moglie Antonella Liuzzi hanno scelto inizialmente di mantenere segreta la nascita del loro secondo figlio, il cui annuncio è arrivato soltanto qualche settimana dopo. “Era ora! – è il divertito commento dello zio Angelo, fratello di Lino – Tempo due tre giorni e avrei spoilerato io”. Il segreto è ormai svelato e sono stati in migliaia, famosi e non, a fare gli auguri a papà Lino e a mamma Antonella, offrendo un caloroso benvenuto al piccolo Giacomo.

La dolce foto con il fratellino Pietro

La foto con cui Lino Guanciale ha scelto di annunciare l’arrivo di Giacomo è delle più dolci. Quel che si mostra è una manina minuscola e paffuta, stretta tra le poco più grandi dita del fratello maggiore. “Chi ti tiene per mano in questa foto è chi non ti lascerà mai solo e già oggi si affaccia al tuo lettino per sorriderti, accarezzarti, baciarti, proteggerti” scrive Guanciale. Si tratta di Pietro, il primogenito nato sei anni fa.

Il già intenso legame tra i fratellini è raccontato con commozione dal papà: “Tuo fratello Pietro, che davanti a te si scioglie. Come la tua mamma Antonella e il tuo papà Lino, testimoni increduli di tanta meraviglia”. E di fronte a una gioia del genere, non possiamo che “scioglierci” anche noi che osserviamo al di là di uno schermo. La nascita di Giacomo portata una ventata di gioia dopo il momento più difficile per Lino Guanciale, che a fine 2025 ha perso il padre Clelio, cui era profondamente legato.

Una famiglia lontana dai riflettori

Nonostante Lino Guanciale sia uno tra i più popolari dei volti della tv italiana, la sua vita privata è sempre rimasta al riparo dai riflettori. La scelta, forse, è anche della moglie Antonella Liuzzi, project manager e docente all’università Bocconi estranea al mondo dello spettacolo. I due sono convolati a nozze nel 2020, con un’intimo cerimonia romana. Poco dopo è nato Pietro e, sei anni dopo, la famiglia si allarga accogliendo il piccolo Giacomo. Una famigliola felice che, pur senza nascondersi, sceglie di mantenere private le proprie emozioni.