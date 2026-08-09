Stefano De Martino, vacanza on the road in California con Santiago: viaggio di famiglia (e di studio)

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Stefano De Martino

Per Stefano De Martino l’estate ha ancora il sapore della libertà, almeno per qualche giorno. Il conduttore ha attraversato l’Atlantico insieme al figlio Santiago – nato dalla relazione con Belen Rodriguez – per regalarsi una parentesi americana lontano dagli studi televisivi, scegliendo la California e il più classico (ma sempre affascinante) dei viaggi on the road.

Grandi distanze da percorrere in auto e tanto tempo da passare insieme: una formula semplice che, per padre e figlio, sembra perfetta. Sullo sfondo, però, fa capolino una stagione professionale che si annuncia particolarmente intensa e ricca di nuovi impegni televisivi.

Stefano De Martino e Santiago, il viaggio insieme a L.A.

Stefano De Martino prova a tenere Santiago lontano dai riflettori più invadenti. Il ragazzo ormai fa capolino raramente sui social del conduttore, ma nella sua vita privata resta una presenza fissa, anzi centrale. E se c’è un momento in cui i due sembrano davvero allinearsi, è proprio quando si parte: i viaggi diventano il loro spazio, il posto dove tutto si semplifica e il tempo insieme torna a essere protagonista.

Questa volta la rotta punta dritta verso la West Coast. Dai contenuti che filtrano sui social si intravede un classico sogno americano: Los Angeles, chilometri di strade che sembrano non finire mai e panorami da film hollywoodiani. Mondanità, poca: solo un viaggio pensato per rallentare, respirare e godersi la compagnia reciproca senza distrazioni.

Ma si sa, quando sei uno dei volti più riconoscibili della tv italiana, l’anonimato è un’illusione. Anche dall’altra parte del mondo, infatti, qualcuno lo ha riconosciuto: un gruppo di connazionale lo ha incrociato in auto salutandolo calorosamente e mandandogli un augurio per Sanremo. E De Martino, sorpreso, ha risposto con il suo solito sorriso.

Il conduttore pensa già a Sanremo 2027?

Il riferimento al Festival di Sanremo non è casuale. Terminata l’estate, per De Martino inizierà infatti una fase completamente diversa. Il nuovo incarico richiede una preparazione lunga, fatta di riunioni, ascolti e scelte artistiche che precedono di mesi l’arrivo sul palco dell’Ariston. Che il viaggio a L.A. c’entri qualcosa con tutto questo?

Forse sì o forse no. Di sicuro è una pausa prima che l’agenda diventi molto più complicata, ma potrebbe anche offrire l’occasione per continuare a lavorare lontano dagli uffici. Del resto, quando c’è da costruire un Festival, cuffie e playlist possono viaggiare facilmente anche in valigia.

Più che una trasferta professionale mascherata da vacanza, però, questa estate americana sembra soprattutto una scelta di priorità. Prima del ritorno alla Rai, il pupillo di Viale Mazzini si è ritagliato uno spazio tutto per Santiago, approfittando di giorni in cui gli impegni consentono ancora partenze senza troppi incastri.

Come mai non c’è Gilda Ambrosio (né altre)

Sul fronte privato, al viaggio non prende parte Gilda Ambrosio, tornata negli ultimi mesi al centro delle cronache rosa per le indiscrezioni sul suo rapporto con il conduttore, mai chiarito del tutto ma spesso oggetto di speculazioni. Nessuna presenza femminile, dunque, in questa parentesi americana vissuta all’insegna del solo legame tra padre e figlio.

In Italia resta anche Belen Rodriguez, impegnata nella sua quotidianità con la piccola Luna Marì, lontana da questa trasferta ma costantemente al centro dell’attenzione mediatica quando si parla delle dinamiche familiari allargate.