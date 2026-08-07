Emma ed Elisa, la vacanza che non ti aspetti tra i ghiacciai dell’Islanda

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Bikini vip d’estate, dal minimal al maximal: i più belli da copiare

Emma Marrone ed Elisa Toffoli si stanno concedendo un’avventura tra i ghiacci islandesi insieme a Dardust, nome d’arte del pianista, compositore e produttore Dario Faini, e a Francesca Savini, manager e amica di lunga data di Emma. A raccontare la vacanza sono le due artiste, che nelle ultime ore stanno pubblicando tra le storie di Instagram video e scatti insieme, tra tute e caschi da neve.

Emma ed Elisa, la vacanza in Islanda

Mentre gli altri vip scelgono mete esotiche, spiagge caraibiche e acque cristalline, Emma Marrone ed Elisa Toffoli hanno scelto di staccare la spina e regalarsi una vacanza decisamente al fresco: niente bikini e infradito ma tute da neve e caschi per attraversare il ghiacciaio di Langjökull, la seconda cappa di ghiaccio più grande dell’Islanda.

“Siamo pronti ad andare sulla slitta?”, ha chiesto Emma al gruppo di amici su Instagram. Ad accompagnarle, infatti, anche il produttore Dardust e la manager Francesca Savini, grande amica della cantautrice. “Non so che cosa stiamo per fare, però lo faremo“, ha continuato a scherzare Emma tra le storie. Tra caschi, maschere da sci e abbigliamento tecnico, la comitiva si è preparata al tour in motoslitta, come ha sottolineato la stessa Elisa, che ha immortalato il prima e il dopo dell’escursione tra i ghiacci. “Tutto bene, tutto bene”, ha detto la cantautrice visibilmente infreddolita dopo la traversata.

Emma ed Elisa, un’amicizia che va oltre il palco

Quella tra Emma Marrone ed Elisa non è una semplice amicizia “da colleghe” costruita dalla televisione. Il loro rapporto è nato professionalmente ad Amici circa undici anni fa ed è rimasto vivo fino a oggi: nell’edizione 14 le due erano l’una contro l’altra in quanto direttrici artistiche delle due squadre rivali.

L’esperienza ha fatto nascere tra loro un’amicizia sincera, senza forzature e il loro rapporto si è sviluppato naturalmente fino a farle diventare grandi amiche. E c’è un elemento che spiega bene il loro rapporto: Emma ha dichiarato in diverse occasioni di essere stata anche influenzata personalmente da Elisa, raccontando di aver assorbito il suo “lato zen”.

Un episodio in particolare ha mostrato la vicinanza tra le due artiste: nel settembre 2019, quando Emma ha affrontato un nuovo problema di salute, Elisa le ha scritto pubblicamente un messaggio molto affettuoso dopo la sua uscita dall’ospedale. L’ha definita una donna di grande forza, “di una bontà e di una generosità disarmante”, sottolineando la dolcezza che secondo lei Emma nasconde dietro il carattere combattivo.

Il loro rapporto è cresciuto di pari passo sia sul versante professionale che su quello personale: il 10 febbraio 2026, dopo la registrazione di Taratata, Emma, Elisa e Giorgia sono uscite insieme con i rispettivi team e hanno continuato la serata in un locale. Il giorno successivo Emma ha raccontato sui social, scherzando, la loro nottata.

Emma ha riassunto il loro modo di vivere il rapporto con una frase molto efficace: “Vediamoci sempre poco e amiamoci sempre tanto“. Una frase che chiarisce quanto l’amicizia di Emma ed Elisa venga vissuta lontano dai riflettori, e che continua a crescere tra vite vite, famiglie, tournée e carriere autonome.