Elisa in costume mostra il fisico scolpito: la cantante si carica per il tour più importante

Su Instagram, Elisa mostra un fisico scolpito e tonico in bikini: a 48 anni la cantante è spettacolare

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elisa Toffoli

Addominali scolpiti e gambe toniche: a 48 anni Elisa sfoggia un fisico strepitoso su Instagram. La cantante ha postato una foto che la ritrae in bikini, attirando l’attenzione dei fan che sono rimasti stupiti dalla sua forma fisica praticamente perfetta.

Elisa in bikini: fisico scolpito e addominali di ferro

In attesa di tornare sul palco, Elisa si sta godendo le vacanze fra relax in barca e tuffi in acque cristalline. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, la cantante ha voluto celebrare il suo luglio fatto di mare e risate. “Luglio…Love u + Miss u”, ha scritto Elisa, postando un carosello di foto.

Gli scatti la ritraggono su una barca con indosso un bikini bianco e azzurro, mentre con i capelli bagnati e un sorriso favoloso, si diverte a posare davanti alla macchina fotografica. Impossibile non notare il suo fisico scolpito e super tonico. Un corpo allenatissimo che non dimostra affatto 48 anni e che farebbe invidia ad una ventenne.

In tanti hanno commentato gli scatti di Elisa. C’è chi ha definito il suo fisico “spaziale” e chi quello di una “dea”. Qualcuno le ha chiesto ironicamente: “Scusa, non è che mi gireresti la scheda addominali?”, mentre qualcun altro ha notato: “Ma quanto sei bella! Fuori e dentro, una bellissima persona”.

Nel mare di commenti anche quelle di colleghe e amiche che si sono volute complimentare con Elisa per il suo fisico mozzafiato. Fra le prime Giorgia, che ha scritto: “Addominali ne abbiamo?”. Poi è stata la volta di Michela Andreozzi che ha scritto: “Quello che prende la signora”, citando una celebre battuta cinematografica.

Mentre Emma Marrone ha commentato: “Ahoooo ahoooo ahoooo”. Emoticon di fiamme anche da Fiorella Mannoia che ha voluto così esprimere la sua ammirazione nei confronti di Elisa.

Il segreto del fisico scolpito di Elisa a 48 anni

Ma qual è il segreto del fisico della cantante? Elisa segue da sempre una dieta bilanciata, senza rinunciare a mangiare ciò che ama. L’artista ha spiegato più volte di amare gli sport estremi come bungee jumping e hydrospeed. Ha inoltre una grandissima passione per lo skatebord che pratica spesso insieme ai suoi figli.

Si tratta di uno sport che consente di tenersi in forma senza rinunciare a divertirsi, favorendo il benessere di corpo e mente. Salendo sulla tavola infatti si attivano i muscoli delle gambe e quelli del core, fondamentale per avere degli addominali di ferro come quelli di Elisa.

Lo skateboard inoltre è ottimo per migliorare flessibilità, coordinazione ed equilibrio. Lo sforzo fisico è costante e prolungato, favorendo un allenamento cardiovascolare che aiuta a bruciare calorie e modella al meglio il fisico.

Questo sport è ottimo anche per prendersi cura della propria salute mentale. La concentrazione necessaria per mantenere sempre l’equilibrio e per imparare i movimenti insegna la mente a focalizzarsi sugli obiettivi, cancellando lo stress quotidiano. Inoltre cadere e rialzarsi è un modo per imparare cosa sono la determinazione e la resilienza, due virtù importanti per affrontare la vita di tutti i giorni.

Da anni Elisa pratica questo sport così particolare con i figli: Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastian, avuto nel 2013. I due sono frutto dell’amore per Andrea Rigonat, produttore e chitarrista a cui è legata da anni, conosciuto grazie alla musica e sposato nel 2015 a Gardo con una romanticissima cerimonia.