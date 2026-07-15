Beautiful, le anticipazioni del 16 luglio 2026: Taylor sente di non avere scampo

Taylor rivela a Ridge di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca progressiva e sente di non avere scampo: trama di "Beautiful" del 16 luglio

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Ufficio stampa Mediaset Ridge e Taylor, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Taylor rivela a Ridge di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca progressiva e sente di non avere scampo. Ecco le anticipazioni di giovedì 16 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 16 luglio 2026

Giovedì 16 luglio va in onda la seconda parte dell’episodio 101: Taylor rivela a Ridge di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca progressiva che potrebbe non lasciarle scampo. La donna chiede a Ridge di mantenere il segreto e di non informare né Steffy né Thomas della sua condizione. Ridge non si rassegna alla diagnosi e insiste perché Taylor si sottoponga a ulteriori visite specialistiche, convinto che a Los Angeles si possano esplorare tutte le opzioni.

Taylor racconta di essersi rivolta a Li per ricevere nomi di cardiologi ma ammette di non aver fissato appuntamenti, perché sembra priva di speranza. Ridge la esorta invece a prendere contatti con gli esperti e le promette che non dirà nulla ai figli purché lei accetti di cercare cure e consultare specialisti: la sua determinazione segna il nuovo nodo emotivo della puntata.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 12 al 18 luglio.