Temptation Island 2026 cambia data, quando andrà in onda

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IPA Filippo Bisciglia

Temptation Island 2026 cambia data della messa in onda. Le puntate dello show verranno infatti trasmesse in un giorno della settimana differente da quello stabilito all’inizio.

Temptation Island cambia giorno della messa in onda

La prima puntata di Temptation Island 2026 è andata in onda mercoledì 24 giugno e sembrava che fosse proprio il mercoledì il giorno prescelto per seguire la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Dopo la seconda puntata dello show però Mediaset avrebbe cambiato idea e il giorno della messa in onda della trasmissione potrebbe presto cambiare.

Il motivo? L’azienda di viale Mazzini starebbe cercando di proteggere gli ascolti del programma, puntando ad evitare lo scontro diretto con i Mondiali di calcio 2026. La terza puntata di Temptation Island 2026 dunque andrà in scena l’8 luglio, mentre a partire dalla quarta puntata lo show verrà trasmesso di lunedì.

Lunedì 13 luglio andrà in scena la quarta puntata, lunedì 20 luglio la quinta e lunedì 27 luglio ci sarà l’ultima puntata di Temptation Island 2026.

La scelta di Mediaset è più che mai strategica e ha come obiettivo quello di proteggere e favorire uno dei programmi di punta di quest’estate. La prima puntata del reality delle coppie ha infatti ottenuto il 28% di share con ben 3,6 milioni di telespettatori incollati di fronte allo schermo della tv. Nella serata di mercoledì 1 luglio invece Temptation Island ha radunato 3.819.000 spettatori pari al 26,61% share. In quest’ultima sera il programma si era scontrato anche con la partita dei Mondiali 2026 Belgio-Senegal su Rai Uno che aveva ottenuto 3.686.000 spettatori e il 28,93% share.

Cosa è successo a Temptation Island

Il successo di Temptation Island 2026 è legato anche ad una serie di colpi di scena che hanno appassionato il pubblico sin dalle prime puntate. In particolare a far discutere è stata la coppia formata da Sara e Gabriele, finiti al centro delle polemiche per via di un video hot girato qualche tempo fa e diffuso su alcune piattaforme.

Un video che aveva spinto i telespettatori a dubitare della loro sincerità e che era stato seguito da alcune clip di chiarimento diffuse dal canale ufficiale della trasmissione.

“So che stanno girando video miei e di Sara, di quattro anni fa, non ero a conoscenza che stessero girando e qualcuno li ha diffusi – aveva spiegato Gabriele su Instagram -. Abbiamo omesso questa cosa un po’ per vergogna e poi perché non credevo stessero ancora girando. Questa cosa mi fa vergognare, ma non vorrei passassimo come una coppia finta, perché di finto non c’è stato nulla. Non sono un attore e vi garantisco che quello che c’è stato era reale. Anche in quel periodo eravamo insieme, eravamo ragazzini, ci siamo ubriacati e fatti questi video”.

Mentre Sara aveva aggiunto in lacrime: “Questo video purtroppo esiste… stanno girando cose veramente spiacevoli, di una sbandata di tantissimo tempo fa. È stato pubblicato e spiattellato ovunque, mettendo in dubbio una relazione lunghissima. Mi pento di non averne parlato con la produzione da subito, ma come si poteva, certamente non era una cosa di cui andassi fiera e di cui mi sarei vantata. Vorrei non fosse strumentalizzata, vorrei non venissero messi in dubbio 7 anni di vita con una persona”.