Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock Wet Skin look - tendenza beauty estate 2026

Se fino a ieri l’instancabile ricerca del “glow” conduceva ad un segreto confinato appena ai millimetri del viso, la calda stagione ha spostato l’orizzonte decisamente più in basso: quella freschezza che prima apparteneva soltanto al make-up adesso lascia spazio ad una vera e propria rivoluzione, che abbraccia ogni centimetro di pelle.

La nuova frontiera della cura del corpo? Un finish luminoso, quasi bagnato. L’obiettivo? Non più un’abbronzatura estrema, enfatizzata ancor di più da un generoso strato di glitter pieni zeppi di riflessi, ma semplicemente l’effetto specchio che soltanto un buon livello di idratazione può dare. Si chiama Wet Skin trend, e d’ora in poi sarà anche la tua più grande ossessione estiva.

Il beauty goal dell’estate 2026 è una pelle ad effetto specchio, da bordo piscina al centro città

Dimentichiamo una volta per tutte — oppure no? — le care, vecchie lozioni glitterate che hanno dominato il panorama beauty per anni: in materia di cura del corpo a vigere adesso è una concezione di luminosità del tutto inedita, che si distacca nettamente da queste ultime per abbracciare un’estetica molto più realistica, elegante e sofisticata.

L’obiettivo a cui tendere quando si parla di Wet Skin non è più apparire artificialmente scintillanti, piuttosto riuscire a ricreare quell’effetto specchio naturale, perlato e incredibilmente seducente che la pelle ha in seguito ad un tuffo dove il mare è più blu.

Una sorta di “wet make-up look”, insomma, solo esteso a spalle, schiena, petto, addome e gambe, niente di più che la trasposizione di quell’allure irresistibilmente effortless che le icone di stile e della musica pop globale sfoggiano di continuo sotto i riflettori negli ultimi tempi.

Il segreto per la perfetta riuscita di questa tendenza? Risiede interamente nella preparazione, poiché i prodotti riflettenti protagonisti non ammettono scorciatoie: su di una superficie disidratata o segnata dalla secchezza, qualsiasi siero o olio rimarrebbe solo in superficie, spegnendo quell’illusione di freschezza centrale.

Ecco che diventa quindi fondamentale dedicarsi ad un’accurata esfoliazione, da effettuare una volta alla settimana, rigorosamente abbinata a un’idratazione profonda e quotidiana che metta la pelle nelle condizioni favorevoli per ricevere e riflettere luce.

A cambiare radicalmente ora, rispetto al passato, è anche la tecnica di applicazione: se siamo da sempre abituati a picchiettare l’highlighter unicamente in prossimità di punti strategici come clavicole o spalle, questo nuovo trend esige una diffusione uniforme e abbondante su tutto il corpo.

Il momento giusto per agire è immediatamente dopo la doccia, quando la pelle è ancora umida: in questa precisa finestra temporale le texture oleose e le essenze leggere riescono ad aderire perfettamente, senza lasciare traccia alcuna, sigillando l’umidità e creando un finish omogeneo che delinea la silhouette attraverso un sofisticato gioco di riflessi naturali.

Ma veniamo al sodo: per assicurarsi questo risultato è fondamentale orientarsi verso prodotti dalla consistenza liquida, mist rinfrescanti e oli setosi, preferendoli alle solite formulazioni in crema, che in questo specifico caso risulterebbero eccessivamente coprenti e pesanti. Il risultato finale, ovviamente, dovrà essere un’eleganza fluida e vibrante, capace di portare una ventata di freschezza marina anche sull’asfalto.