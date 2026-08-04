Ascolti tv del 3 agosto, Il giovane Montalbano contro Chasing the Wind

Il lunedì sera la sfida è tra "Il giovane Montalbano" e tra il film turco "Chasing the Wind": chi ha vinto la gara degli ascolti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Una scena de "Il giovane Montalbano"

Il primo lunedì agosto la gara degli ascolti tv si fa interessante: mentre nell’access prime time c’è un’unica certezza – ovvero la supremazia, sera dopo sera, de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti – nella fascia della prima serata la sfida è sempre aperta. Su Rai1 andava in onda l’episodio Ferito a morte de Il giovane Montalbano, con Michele Riondino nei panni del celebre commissario, su Rai2 invece continuano le gare degli Europei di nuoto.

Rai3 proponeva Filorosso, programma di attualità condotto da Manuela Moreno, su Rete4 l’appuntamento era con Zona bianca, trasmissione di approfondimento con Giuseppe Brindisi. E mentre su Canale5 andava in onda il film romantico turco Chasing the Wind, su Italia1 c’era il film d’azione The Enforcer. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti tv del 3 agosto? Ecco tutti i dati.

Ascolti tv del 3 agosto, prima serata: Il giovane Montalbano trionfa

Nella serata di lunedì 3 agosto, su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica interessa 2.189.000 spettatori pari al 19.2% di share. Su Canale5 Chasing the Wind conquista 1.721.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 gli Europei di Nuoto con i tuffi intrattengono 887.000 spettatori pari al 6.1%.

Su Italia1 The Enforcer incolla davanti al video 871.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Filorosso segna 442.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 596.000 spettatori (5.9%). Su La7 Navalny – Cronaca di un Omicidio di Stato raggiunge 434.000 spettatori e il 3.3%. Su Tv8 Kill Bill – Volume 1 ottiene 304.000 spettatori (2.6%) e sul Nove Little Big Italy raduna 403.000 spettatori con il 3.3%.

Access Prime Time, i dati del 3 agosto: La Ruota della Fortuna sfiora il 30%

Su Rai1 l’appuntamento con L’Eredità Summer totalizza 2.403.000 spettatori (16.1%) dalle 20:45 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:43 alle 20:53 (3.422.000 – 23.3%), la puntata de La Ruota della Fortuna raccoglie 4.414.000 spettatori pari al 29.6% dalle 20:56 alle 21:50.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 509.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 849.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.111.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 742.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 637.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.012.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 381.000 spettatori e il 2.6%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 397.000 spettatori con il 2.7% e su RealTime Casa a Prima Vista è seguito da 437.000 spettatori (2.9%).