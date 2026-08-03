“Spero di non fare una figuraccia”, Scotti gongola a La Ruota della Fortuna per la rivincita

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui

Per la terza serata consecutiva, la Campionessa Erminia si è fatta valere: la puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda il 3 agosto l’ha vista sfidarsi contro Emanuele e Salvatore. A condurre le manche Gerry Scotti, presentato dalla band “Fortuna Five” in studio, a ritmo di musica.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 3 agosto

Siamo in piena estate, ma La Ruota della Fortuna non si ferma e va implacabilmente avanti; a sfidare Gerry Scotti e i suoi campioni non c’è Stefano De Martino con i pacchi, attualmente in “ferie” (anche se al lavoro per Sanremo), ma Marco Liorni con L’Eredità Summer. Nella puntata del 3 agosto la Campionessa Erminia ha provato ancora una volta ad affermarsi tra le migliori del programma: “Per entrare nei ricordi de La Ruota bisogna metterci qualcos’altro, e quando una persona in tre puntate vince 176.900 euro e l’auto…”, così l’ha introdotta il conduttore.

Ormai sappiamo tutto di lei, perché in queste puntate si è fatta conoscere (e apprezzare) dal grande pubblico; questa volta ha svelato di avere un hobby singolare, ovvero fa tessuti aerei (danza aerea), le coreografie scenografiche mentre si è sollevati da terra. I suoi sfidanti sono stati Emanuele, in studio con la fidanzata australiana, e Salvatore, che ha provato a conquistare il titolo di Campione nelle varie manche con non poche difficoltà. Ma ormai purtroppo lo sappiamo: la “fortuna” rimane una componente importante del gioco.

Chi ha vinto

Una puntata all’insegna di un unico filo conduttore: Vamos a la playa, tormentone scelto sia per l’ingresso in studio di Samira Lui, con un minidress nero attillato, quanto per la Ruota Musicale ispirata ai tormentoni estivi che hanno fatto la storia. “Più agosto di così…”, ha commentato il conduttore.

Il tabellone sui Righeira, però, ha dato qualche grattacapo a Emanuele, che ha comprato diverse lettere per prendere tempo: “Spero di non fare una figuraccia”, ha detto, prima di sbagliare Righeira con Riveira. “Avrai avuto altro da fare nella vita per non seguire”, Gerry si è lasciato andare a una battuta ironica, anche perché ormai era praticamente chiara la frase. Molto scaltra Erminia, che da vera giocatrice ha fatto un giretto alla ruota per mettere da parte qualche euro per il montepremi e poi ha dato la soluzione.

Su Rambo, invece, è stato incentrato il tabellone della manche Ciak, si gira: Erminia è stata fortunata anche in questa puntata, dove è riuscita a trovare persino lo spicchio bonus di 5mila euro, indovinando anche la frase. Salvatore è rimasto indietro rispetto a Erminia ed Emanuele, e Scotti ha provato a tirarlo su di morale promettendo di regalargli, alla fine della puntata, il libro del programma: “L’ho già comprato”.

Alla fine, però, a spuntarla è stato Emanuele (e Salvatore è riuscito comunque a giocare, senza rimanere a 0): “Prima o poi doveva succedere: ha girato mezzo mondo, è un chimico, un ricercatore”: così è stato proclamato come nuovo Campione de La Ruota. “Alla faccia dei Righeira, possiamo dirlo?”, Scotti ha gongolato per la sua rivincita. Alla Ruota delle Meraviglie non è però riuscito a conquistare i tre tabelloni finali; un pizzico di sfortuna, nonostante la bravura.