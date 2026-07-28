La Ruota della Fortuna, Samira Lui scatena l’invidia di Scotti. Poi la delusione finale

IPA Samira Lui

Puntata “corta” d’ordinanza per Gerry Scotti e Samira Lui, perché il 28 luglio 2026 va in onda il secondo appuntamento di seguito di Temptation Island. Ma La Ruota della Fortuna non va in vacanza e, come di consueto, Scotti è stato presentato al ritmo della musica della band, i Fortuna Five.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 28 luglio

A detenere il titolo di Campionessa per la puntata è Alessia, che ha totalizzato 124.800 euro; in studio con il papà Rocco, a sfidarla sono Nicola (che ha indovinato subito il tabellone dedicato ai Piatto Estivi) e Alex. Poco dopo le presentazioni di rito, Gerry Scotti ha presentato Samira Lui, con un look a dir poco estivo e “svolazzante”: un mini dress lilla, abbinato a scarpe glitterate. Un outfit perfetto da copiare per la stagione estiva, che ha scatenato non poco l’invidia del conduttore.

“Quello sventolamento che invidia che mi fa, quando fa caldo metterei anche io dei vestitini così. Basta: l’uomo è obbligato così”, per i conduttori, si sa, il look d’ordinanza è quello formale, con la giacca. Subito ha rilanciato citando le sue “origini scozzesi”, raccontando anche di aver indossato il kilt. E Samira Lui, ormai abituata alle battute con il conduttore, ha rilanciato con: “Ho visto le foto, poi non ho dormito per due notti”.

Si è poi passati subito al gioco, dove il conduttore ha rimarcato una grande qualità de La Ruota della Fortuna: “Noi siamo l’esempio vivente che tutta l’Italia fa il tifo per tutta l’Italia. In certi ambienti no, tipo lo sport, invece qui il pubblico viene e fa il tifo per i nostri concorrenti”.

Chi ha vinto

Il primo tabellone, come anticipato, dedicato al gazpacho, è stato indovinato subito da Nicola, uno dei più fortunati di questa puntata, tanto che Scotti ha detto “il dottore ci sta portando via tutto”, dopo essersi assicurato anche lo spicchio Cabrio 500. La Campionessa si è comunque fatta valere, anche se nella puntata scorsa, ha vinto più di 100mila euro. “Un po’ di sfortunella ci sta”, ha commentato Scotti.

Poi è stata la volta del tabellone Ciak Si Gira, incentrato su uno dei grandi capolavori del nostro cinema, ovvero La Vita è Bella. Una volta arrivati alla manche Traghetto Express, la Campionessa era in testa, seguita da Nicola e infine da Alex, che purtroppo ha confermato ancora una volta di avere una serata “storta”. Ma Scotti ha preso la palla al balzo “Si iscrive al torneo della seconda occasione, così mi porta le pesche più avanti”. Un riferimento al ricco dono dello sfidante; un cesto di pesche per lui, fatto trovare nel camerino prima della puntata.

A confermarsi Campione, alla fine, è stato Nicola, con un “tuffo a bomba”, dopo una partita davvero bellissima, come ha notato lo stesso Scotti. Si è detto dispiaciuto per Alex, ma alla fine dovrebbe avere la sua seconda occasione. Il nuovo Campione, nonostante la bravura, è “andato in pappa”, come ha detto lui stesso: non è riuscito a indovinarne nemmeno uno. Un finale deludente, purtroppo, considerando che in una delle buste erano presenti 200mila euro.