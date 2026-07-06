La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti “ammonisce” Samira Lui. Poi la beffa finale

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui

Nuova puntata de La Ruota della Fortuna, andata in onda il 6 luglio 2026: Affari Tuoi si ferma per i Mondiali di Calcio 2026 per l’ennesima volta, e Gerry Scotti conquista decisamente la fascia più ambita, quella dell’access prime time. A giocare sono stati il Campione Francesco, giovane architetto di Salerno, contro Martina e Chicco, gli sfidanti che hanno tentato di soffiargli il posto.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 6 luglio 2026

La Ruota della Fortuna va in onda ogni giorno e non si ferma, anche nella sua versione estiva: ormai il suo successo è ampiamente consolidato. A giocare nella puntata del 6 luglio sono stati il Campione in carica Francesco, che “timidamente” ha vinto 80.350 euro, e poi Martina e Chicco, che ha portato un piccolo omaggio a Gerry Scotti, ovvero un disegno realizzato dai suoi figli. Dopo le classiche presentazioni di rito, è arrivato il turno dello stacchetto di Samira Lui (nuovo, oltretutto).

Il gioco è poi iniziato con il classico di questa versione estiva, ovvero Piatti Estivi (dedicato all’insalata pantesca), per poi proseguire con il gioco Un’estate fa, basato invece sull’estate 1960. Tra un gioco e l’altro non è mancato un piccolo ammonimento simpatico per Samira, un classico del game show: “È un po’ corta quella minigonna lì”, ha notato Scotti riferendosi al look scelto dalla Lui. “Bè, è mini…”. Ma dietro al suo ammonimento c’è un pizzico di invidia: “C’ha ragione anche lei. Mi fa invidia, anche io mi metterei fresco”.

Chi ha vinto

Il tabellone dei Tormentoni è stato dedicato a un grande classico del periodo: La Isla Bonita di Madonna. Ma quando è arrivato il turno della manche Ciak si gira, dedicato a E.T. l’extraterrestre, Samira ha provato a emulare la nota tonalità di voce. E Scotti si è limitato a uno dei suoi commenti: “Anche oggi ha bevuto qualcosa”. Il Campione in carica si è dimostrato in ogni caso all’altezza della situazione: “Ammazza se è bravo, ti meriti l’applauso del pubblico”. In effetti, a metà del gioco è stato bravo a mantenere il suo gruzzoletto senza andare in bancarotta.

A inizio puntata Scotti aveva definito “timido” il suo percorso all’interno del programma, eppure il Campione ha dimostrato di avere la stoffa per questo gioco, indovinando parecchie manche. “Sì, è bravo veramente”, il verdetto di Scotti, dopo che il Campione è riuscito a totalizzare 16.900 euro prima del Triplete (dedicato ai villaggi turistici).

E con 24.400 euro si è in effetti riconfermato Campione: non poteva essere altrimenti, dopo una partita davvero eccezionale. Tra l’altro, è arrivato fino alla fine con lo spicchio dell’auto, e poi è arrivato il momento di confrontarsi con La Ruota delle Meraviglie. “Prenditi l’applauso del pubblico, bravo anche questa sera”, le parole di incoraggiamento del conduttore. Purtroppo non è riuscito a indovinare il primo tabellone, con l’ultima parola quasi totalmente scoperta, e nemmeno il secondo e il terzo. Un picco di sfortuna verso la fine, una vera e propria beffa, nonostante l’ottima partita. Ma per Scotti non c’è bisogno di consolarlo troppo: in poche puntate è riuscito a vincere più di 100mila euro e si è anche portato a casa il nuovo premio speciale delle due biciclette.