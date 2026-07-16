La Ruota della Fortuna, il look di Samira Lui emoziona Gerry Scotti: “Bello l’abbinamento”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna non manca mai l’appuntamento con i suoi fedelissimi telespettatori e anche giovedì 16 luglio è approdata come al solito su Canale 5, portando quella ventata di freschezza a cui ormai non si può rinunciare. Gerry Scotti torna al timone del game show Mediaset accompagnato come ogni sera dalla splendida Samira Lui. A giocarsi tutto ci sono i tre concorrenti, Federica, Silvia ed Enrico, anche se quest’ultimo fatica a entrare nel gioco.

Samira Lui, il look colpisce nel segno

Se Gerry Scotti fa il suo ingresso trionfante sulle note degli ABBA nella versione dei sempre bravissimi Fortuna Five, la sua collega Samira Lui decide di tornare alle origini del programma e rispolverare per l’occasione uno stacchetto che conosciamo benissimo, il primo storico della Ruota della Fortuna. Il conduttore non manca di sottolinearlo, orgoglioso soprattutto di aver riconosciuto la mossa principale del balletto.

A colpirlo però è principalmente il look scelto dalla valletta del game show di Canale 5: un due pezzi formato da minigonna tutta pizzi e balze, nera e leggerissima con taglio asimettrico, abbinata a un bustino con profondo scollo a V color rosso corallo. Un dettaglio che Gerry Scotti non manca di notare. Il conduttore ha infatti chiarito fin da subito che quel top gli piace particolarmente, facendo complimenti inequivocabili: “Bello quell’accostamento arancione-nero”. Lo scherzo è evidentemente di natura calcistica e non finisce qui.

Samira infatti coglie l’imbeccata e ribatte: “Non è rosso-nero, vero?”, ma Gerry è già perso nel viale dei ricordi e con la mente torna a qualche decennio fa, quando in campo c’erano atleti iconici. “Mi ricordi un abbinamento che fece il grande Ruud Gullit”, dice alla collega, alla quale non rimane che abbozzare un sorriso e lasciar correre.

Cosa è successo in puntata

Look e siparietti a parte, la puntata de La Ruota della Fortuna scorre senza troppo clamore né pathos. A sfidare la campionessa in carica Federica ci sono Silvia dalla Sardegna ed Enrico, viticoltore della zona di Valdobbiadene. La prima resiste abbastanza stoicamente, la seconda la incalza da vicino mentre Enrico non entra mai veramente in partita, ingabbiato in diverse manche sfortunate.

Nel Round Musicale riesce a mostrare la sua bravura indovinando il tabellone del tormentone Andamento Lento di Tullio de Piscopo, ma poi a conquistare sempre più spicchi è soprattutto Silvia, l’addetta alle vendite sarda. All’ultimo Round arriva con oltre 16mila euro dopo aver fatto la tripletta nel precedente e alla fine, con 25.300 euro, è lei la nuova campionessa del programma. Nella Ruota delle Meraviglie indovina solo uno dei tre tabelloni ma si porta a casa comunque 10mila euro in più per un totale complessivo di 35.300 euro.

Ma le emozioni de La Ruota della Fortuna non finiscono qui, come ricorda Gerry Scotti: sabato 18 luglio infatti ci sarà la super sfida del torneo d’estate dei campioni, mentre in edicola è già uscito il secondo numero della rivista dedicata al gioco. Nella quale – scherza – ci sarà una sua foto in costume da bagno. “Non dica così, che poi non lo compra nessuno”, affonda Samira: sipario.