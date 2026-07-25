La Ruota della Fortuna, Samira con gli shorts bianchi sorprende Gerry: “Sei una meraviglia”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Il 25 luglio 2026 Gerry Scotti torna, come ogni sera, al timone de La Ruota della Fortuna, il programma cult di Canale 5 che conduce in coppia con Samira Lui. Da qualche giorno il conduttore ha iniziato una nuova sfida, confrontandosi, nello stesso orario, con L’Eredità Summer di Marco Liorni.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui stupisce con gli shorts bianchi

Inarrestabile e sempre pieno di energia, Gerry Scotti è tornato di fronte alle telecamere con tanta voglia di divertirsi e divertire il pubblico. Impossibile non restare conquistati dalla sua vitalità. Il presentatore, come di consueto, ha aperto la puntata de La Ruota della Fortuna a tempo di musica, presentando i concorrenti di fonte alla Ruota e annunciando l’arrivo di Samira Lui.

Per questa puntata Samira ha stupito tutti, scendendo le scale con degli shorts bianchi. Stupenda e sorridente, la showgirl si è esibita nel suo consueto balletto sulle note della canzone di Ermal Meta. Il look della Lui non è passato inosservato ed è stato apprezzato anche da Gerry che ha commentato: “Sei una meraviglia”.

Nel corso della puntata, come di consueto, non sono mancati scambi di battute fra Samira e Gerry. Fianco a fianco tutti i giorni della settimana, i due sono diventati molto amici, creando un rapporto speciale fatto di complicità. Un legame che traspare anche attraverso le telecamere e che è stato raccontato più volte da entrambi, tanto che lo stesso Gerry Scotti ha confidato di considerare Samira Lui come la sua “socia” a La Ruota della Fortuna, attribuendole parte del successo dello show. Lei, dal canto suo, si è detta grata e felice per aver avuto la possibilità di conoscere un grande conduttore come Gerry e di lavorare con lui.

David è il nuovo campione de La Ruota della Fortuna (ma sbaglia sul finale)

Spazio poi alla gara. La campionessa Arianna, che in una sola serata ha vinto ben 72.600 euro, si è trovata a sfidare Sabina e David.

La campionessa ha iniziato la partita nel modo giusto, indovinando il primo tabellone. A darle del filo da torcere David con un Triplete in cui i concorrenti si sono ritrovati in un testa a testa. A decidere le sorti della puntata è stato, come di consueto, l’Ultimo Round che ha visto trionfare David con un montepremi di ben 36.400 euro.

Il nuovo campione dunque è stato accompagnato alla celebre Ruota delle Meraviglie da Gerry Scotti e Samira Lui. Il tema della serata? La parola “cinque”, divenuta il tema dei tre tabelloni da risolvere.

Se la fortuna sembrava aver assistito il nuovo campione per tutta la partita, lo stesso non è accaduto alla Ruota delle Meraviglie. David infatti non è riuscito a indovinare nemmeno una frase e, di conseguenza, non ha acceso le buste che sono rimaste rosse.

Al loro interno erano contenuti i premi da 5mila euro, 10mila euro e 100mila euro. Quest’ultimo premio, particolarmente alto, ha sconvolto il pubblico. “Era nella prima busta che era quella meno difficile”, ha commentato Gerry Scotti con buona pace del campione David che si è dovuto accontentare del montepremi accumulato durante la partita, tornando a casa con 36.400 euro.