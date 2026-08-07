La pausa perfetta: come creare momenti di refrigerio durante un matrimonio estivo

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Sposi con un gelato

Moltissimi sposi scelgono di pronunciare il fatidico sì nei mesi estivi, e non è difficile immaginare il perché. Le giornate sono più lunghe, le temperature più miti e gli invitati tendenzialmente più liberi dagli impegni lavorativi.

Tuttavia, complice il cambiamento climatico, pianificare i fiori d’arancio tra luglio e agosto potrebbe comportare qualche fastidio se avete messo gli occhi su una location outdoor. Affinché tutto proceda nel miglior modo possibile, quindi, è necessario provvedere al refrigerio di amici e parenti adottando delle misure ad hoc.

Momenti di refrigerio durante il rito

Nella maggior parte dei casi, il rito nuziale religioso si svolge in Chiesa. Le strutture più moderne potrebbero essere dotate di aria condizionata, ma se avete puntato sulla vostra parrocchia del cuore non è detto che il servizio sia disponibile. Per venire incontro agli invitati, quindi, cercate di fissare la funzione nelle ore più fresche, che sia la mattina prima delle 10 o dopo le 18.

Lo stesso discorso è applicabile al rito civile, che nella maggior parte dei casi si celebra nel municipio della città. In entrambi i casi, esistono anche altri piccoli accorgimenti da mettere in atto.

Welcome kit per gli ospiti

Prima che mettano piede nel luogo del rito, fornite ai vostri invitati tutto il necessario per affrontare il caldo. Posizionate quindi all’ingresso una welcome bag di nozze con un kit ad hoc: per ciascuno di loro, preparate una borsa di tela con una bottiglietta d’acqua, salviettine rinfrescanti e sali minerali.

Ventaglio e bottiglietta su ogni sedia

Se avete scelto di celebrare il matrimonio in una location intima e il numero degli invitati è piuttosto ridotto, potete rendere l’esperienza estremamente confortevole provvedendo direttamente a posizionare acqua e ventaglio su ciascuna seduta.

Per rendere il tutto ancor più indimenticabile, potete anche anche valutare di personalizzare i gadget, puntando su borracce termiche al posto delle classiche bottigliette in plastica.

Carretto con granite o gelati

Subito dopo lo scambio delle promesse nuziali, potreste regalare un momento di refrigerio ai vostri invitati allestendo un carretto con granite o gelato nello spazio antistante alla Chiesa o al municipio. In questo modo, potranno godere di una brevissima pausa tra la parte più formale dell’evento e il ricevimento.

Momenti di refrigerio durante il ricevimento

Il ricevimento è chiaramente il cuore di ogni matrimonio che si rispetti. Nel periodo estivo, viste le alte temperature, gli sposi devono tuttavia intervenire necessariamente per il comfort degli ospiti. Oltre a lavorare sul menù, assicurandosi che siano previste portate leggere e rinfrescanti, gli sposi possono apportare anche alcune modifiche alla location del sì. Soprattutto nelle ore più calde della giornata, infatti, è necessario gli ospiti siano ben idratati e rinfrescati.

Momenti di relax all’ombra

Se avete messo gli occhi su una bellissima tenuta in campagna o su una villa immersa nel verde per il vostro sì estivo, nulla vi impedisce di allestire un ricevimento all’esterno per godere del paesaggio circostante. Tuttavia, se il rito è previsto nelle ore più calde della giornata, è fondamentale allestire anche delle zone d’ombra per fronteggiare l’afa.

Se sono presenti alberi e piante, potete approfittare delle loro fronde per allestire delle aree relax con cuscini e divanetti. In alternativa, tende e gazebo saranno i vostri migliori alleati. Predisponete anche carte da gioco e board game per favorire la socialità dell’evento.

Angolo di bevande fredde

Quando le temperature sfiorano i 40 gradi, gli esperti consigliano di idratarsi bene. Per questo motivo, oltre che durante il ricevimento, pensate ad un angolo per le bevande fresche anche prima del ricevimento. Assicuratevi che ci siano acqua in gran quantità, succhi e drink dissetanti per grandi e piccini.

Se cercate qualcosa di ancora più originale, molte coppie stanno introducendo nelle loro location di nozze un vero e proprio ice bar, con cocktail serviti su banco di ghiaccio.

Postazione per rinfrescarsi

Tra le postazioni allestite durante i fiori d’arancio, ricordate di inserirne una per aiutare gli ospiti ad affrontare le ore più calde. Posizionate quindi tutto il necessario per combattere il caldo afoso, come salviettine rinfrescanti, ventagli, crema solare e integratori.

Anche dei supporti artificiali possono correre in vostro supporto per combattere il caldo afoso. Posizionare nella location ventilatori e nebulizzatori aiuterà a fronteggiare l’afa nelle ore più calde. Per amici e parenti, invece, pensate a parasole personalizzati.

Buffet dei dolci (rigorosamente freddi)

Se dopo il rito avete intrattenuto gli ospiti con un carretto dei gelati, per i dolci del ricevimento potete puntare su semifreddi, sorbetti e tiramisù. Proprio in virtù delle alte temperature, infatti, è sconsigliato servire torte e pasticcini al forno, preferendo invece qualcosa che possa rinfrescare gli invitati.

Tappeti, allestimenti e tappeti chiari

Se avete scelto di celebrare il matrimonio in uno spazio esterno, assicuratevi di utilizzare per l’allestimento colori chiari come il bianco e il beige. Per tendoni, passerelle e tappeti scegliete nuance che possano riflettere la luce del sole, e non assorbirla come fanno invece quelle scure. Anche ai vostri invitati comunicheranno l’idea di trovarsi in un posto fresco e leggero. Se preferite, potete anche indicare questi stessi colori per il dress code dell’evento.

Degustazione di frutta fresca

Estate fa spesso rima con frutta fresca. Perché, quindi, non allestire una food stationery interamente dedicata ad angurie, pesche e melone? Anche in questo caso, potrete sbizzarrirvi con l’allestimento, introducendo degli spiedini di frutta gelata o delle macedonie gourmet. Gli ospiti più attenti alla linea apprezzeranno di sicuro.

Corridoio rinfrescante

All’ingresso e all’uscita della location potete preparare una corsia ad hoc per abbassare le temperature. Posizionate su entrambi i lati piccoli getti nebulizzati, petali di fiori e musica rilassante. Sarà un’esperienza breve ma indimenticabile.

Vassoi di ghiaccioli gourmet

Tra una portata e l’altra, assicuratevi che gli ospiti abbiano tutto il necessario per rinfrescarsi. Chiedete ai camerieri di preparare un vassoio con mini ghiaccioli al limone e basilico o alla frutta fresca, che possano aiutarli a combattere le temperature troppo alte.

Pensate a un momento di questo tipo come aperitivo oppure subito dopo le portate principali. Oltre a rinfrescare, garantiscono anche una sensazione di pulizia al palato, così che amici e parenti potranno assaporare meglio le altre pietanze sul menù.