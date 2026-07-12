Affari Tuoi, Serena scoppia in lacrime e Stefano De Martino osa ciò che non aveva mai fatto prima

Quest’edizione di “Affari Tuoi” è ormai agli sgoccioli e mentre il futuro di Martina Miliddi è incerto, la pacchista non trattiene l’emozione

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IPA Stefano De Martino

Manca ormai soltanto una settimana alla fine di quest’edizione di Affari Tuoi. Dopo un anno di grandi successi, la squadra capitanata da Stefano De Martino si prepara ormai alle vacanze e programma non pochi cambiamenti per il prossimo anno. C’è chi propone di abbandonare la domenicale tradizione del passo a due tra Herbert Ballerina e Martina Miliddi, ma il pubblico non sembra essere d’accordo. Cosa è successo nella frizzante puntata di domenica 12 luglio, tra grandi promesse e una partita così emozionante da non poter trattenere le lacrime.

Serena in lacrime e Stefano De Martino infrange le regole

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di domenica 12 luglio è Serena, che arriva da Tursi, in provincia di Matera. La pacchista della Basilicata è accompagnata dalla sorella Giovanna, mentre da casa fa il tifo per lei la piccola Daniela Sophie, tenerissima monella di 2 anni e mezzo. Serena è una donna sensibile che, nel corso della partita, non riesce a trattenere l’emozione. Nei minuti finali, quelli più intensi, scoppia in un pianto che cela paura e speranza.

L’emozione della concorrente spinge Stefano De Martino a fare un gesto inedito. Per la prima volta da quando è alla guida di Affari Tuoi, il conduttore sbircia appena prima del finale. Lo fa per preparare Serena al peggio: nel pacco scelto dopo il cambio ci sono appena 200 euro.

Cosa farà Martina Miliddi il prossimo anno?

Tra le più grandi novità dell’edizione 2026 di Affari Tuoi c’è stato l’arrivo di Martina Miliddi, la ballerina che Stefano De Martino notò tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ruolo della danzatrice non è centrale, ma aggiunge decisamente un tocco di brio alla storica trasmissione Rai. Martina ha un pacco tutto suo che, quando aperto, dà il via a un’esibizione sempre diversa. Nelle puntate domenica, l’assolo si trasforma in un passo due, ed è Herbert Ballerina ad accompagnare la talentuosa ballerina nelle sue sempre accattivanti coreografie.

Presto, però, le cose potrebbero cambiare. “Non lo faccio più” sbotta Herbert Ballerina che, nonostante il nome, non è di certo un portento sulla pista da ballo. Che dal prossimo autunno possa interrompersi la tradizione del duetto di fine settimana? Stefano De Martino non si sbilancia, al fedele compagno non promette né smentisce nulla. Le lamentele di Herbert, d’altronde, potrebbero essere frutto di stanchezza.

“Dovremmo già essere a Santa Marinella” commenta il comico rivelando l’ormai insopprimibile voglia di una vacanza. De Martino lo tranquillizza: “Stiamo per togliere il disturbo”, ma poi torna a punzecchiarlo sul ballo. “Vederti ballare in televisione è il sogno di tuo padre” gli ricorda. “A lui piace il ballo, a me non piace” ribatte Herbert, e il futuro di Martina Miliddi torna di nuovo in dubbio… chissà se per scherzo o meno.

I cambiamenti della nuova edizione di Affari Tuoi

Il passo a due della domenica non è l’unico elemento cui Affari Tuoi si prepara a dire addio. A cominciare dal prossimo anno saranno assenti anche i due storici commentatori dell’arcinoto gioco dei pacchi. Thanat Pagliani, il cui ruolo all’interno della trasmissione è diventato sempre più marginale, nonostante i lunghi anni al fianco di Stefano De Martino non ha ottenuto un contratto ufficiale e con il trasferimento a Milano degli studi non potrà più garantire un’assidua presenza nel programma. E la stessa problematica riguarda l’analista Pierluigi Lupo.