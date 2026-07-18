Affari Tuoi, lo spogliarello di Stefano De Martino per l’ultima puntata. Poi le lacrime

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Stefano De Martino

L’ultima puntata di Affari Tuoi ha racchiuso in una sola serata tutto lo spirito della stagione che si è appena conclusa: un po’ di sana leggerezza, tante sorprese e un finale carico di emozione. Stefano De Martino ha accompagnato il pubblico fino ai saluti con il suo consueto mix di ironia e spontaneità (e qualche lacrima, stavolta), lasciandosi andare anche a un momento decisamente inaspettato. A regalargli l’assist perfetto è stata Olivia, concorrente siciliana arrivata in studio insieme al compagno Giuseppe.

Stefano De Martino, lo spogliarello per Olivia

Nell’ultima puntata di Affari Tuoi di sabato 18 luglio, Olivia, la concorrente siciliana protagonista della serata, ha raccontato di aver rinunciato al proprio addio al nubilato pur di partecipare al programma di Rai 1. Una confessione che Stefano De Martino non poteva certo lasciar cadere nel vuoto. Detto, fatto: nel giro di pochi secondi ha trasformato la pausa tra un pacco e l’altro in una festa improvvisata e molto sexy.

Con l’immancabile Herbert Ballerina al suo fianco e una colonna sonora più che esplicita, il conduttore ha iniziato a muoversi come uno spogliarellista, giocando con la giacca e fingendo di voler rendere la serata memorabile per Olivia, forse dimenticandosi per un momento dello sposo lì presente. Nessun eccesso, naturalmente, ma abbastanza per far divertire il pubblico e mettere in imbarazzo la concorrente.

Il siparietto ha confermato ancora una volta quanto De Martino sappia sfruttare ciò che accade in studio senza bisogno di copioni troppo rigidi. Anche nell’ultima puntata ha preferito salutare con una risata, prima di mostrare il suo volto più emotivo.

Affari Tuoi, cosa è successo nell’ultima puntata

Olivia, infermiera di 27 anni, ha giocato insieme a Giuseppe, carabiniere e compagno di una vita. Il matrimonio ormai imminente porta la speranza di alleggerire almeno una parte delle spese. In studio, però, nasce anche un corto circuito esilarante perché al momento della registrazione i due erano ancora promessi sposi, mentre il giorno della messa in onda risultano già marito e moglie.

La partita parte bene, la coppia trova quasi subito il premio legato alla macchina e mantiene a lungo un tabellone interessante. Olivia decide di non accettare le prime offerte del Dottore, sperando in una cifra più alta. La fortuna però cambia direzione e diversi premi importanti vengono eliminati. Alla fine sceglie di accettare 22mila euro, una decisione prudente ma anche beffarda: nel pacco rimasto c’erano infatti 100mila euro.

Martina Miliddi, l’ultimo “pacco Ballerina”

La chiusura della stagione ha segnato anche l’ultima apparizione di Martina Miliddi e del suo “pacco Ballerina”. Per il ballo finale, l’ex volto di Amici è stata affiancata proprio da De Martino e Herbert, protagonisti di una coreografia volutamente giocosa con indosso due giacche a pois quanto meno eccentriche.

Al termine dell’esibizione, Martina ha abbracciato il conduttore e lo ha ringraziato per il percorso condiviso. Stefano le ha risposto con affetto, sottolineando come fosse ormai diventata una presenza di famiglia all’interno del programma.

Le lacrime di Stefano De Martino nel saluto finale

Dopo aver scherzato per tutta la serata, De Martino ha cambiato tono proprio negli ultimi minuti. Il suo ringraziamento più sentito è andato “a chi in questi due anni è sempre stato con me“. La voce si è incrinata e gli occhi si sono riempiti di lacrime.

“Quando ero emozionato per la prima puntata di Affari Tuoi, lui c’era. E c’è stato fino a oggi. Mi ha tranquillizzato, rasserenato, ha accolto i miei amici, i colleghi, la mia famiglia. L’ho sentito vegliare su di me così come aveva fatto con Raffaella Carrà, Mike Bongiorno, Lelio Luttazzi, Corrado e Mina. Mi auguro si prenderanno cura di te. Così come tu, ti sei preso cura di me. Grazie al Teatro delle Vittorie, la casa di Pippo Baudo. Noi ritorniamo a settembre”.