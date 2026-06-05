Affari Tuoi, Stefano De Martino difende Martina Miliddi: “Non l’avete fatta ballare”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Nella puntata del 5 giugno di Affari Tuoi, Stefano De Martino torna a divertire il pubblico con la sua grande spontaneità, fra scherzi con i concorrenti, battute con Herbert Ballerina e la complicità con Martina Miliddi.

Affari Tuoi, Giulia da Firenze gioca una partita disastrosa

A giocare nella puntata del 5 giugno di Affari Tuoi, Giulia da Firenze. La concorrente della Toscana ha deciso di partecipare al programma insieme al fidanzato Alessio, dando vita ad una partita che si è rivelata imprevedibile. Nei primi tiri, Giulia si è rivelata abbastanza fortunata, ma poco dopo la situazione è cambiata e, dopo aver perso due premi importanti, la concorrente ha deciso di cambiare pacco.

Ha dunque lasciato il pacco numero 5, scegliendo il pacco numero 17. Una decisione che ha cambiato in qualche modo l’andamento della partita. Giulia infatti ha visto sfumare altri premi alti e subito dopo si è ritrovata con un tabellone in equilibrio fra pacchi rossi e blu.

L’offerta del Dottore da 17mila euro non ha convinto la concorrente ad accettare. Giulia e Alessio hanno continuato a giocare, rifiutando tutte le offerte successive del Dottore. Anche il cambio, che però sarebbe stato provvidenziale, visto che il pacco che voleva prendere Alessio conteneva il premio da 300mila euro. A quel punto la concorrente si è trovata di fronte ad un bivio, costretta a cercare di risollevare la situazione grazie alla Regione Fortunata.

Giulia ha così scelto la Liguria e la Campania, ma anche questa volta ha sbagliato, abbandonando il programma senza aver vinto nulla. La Regione Fortunata infatti era l’Umbria.

Stefano De Martino e il legame speciale con Martina Miliddi

Fra i tanti momenti da ricordare nella puntata c’è senza dubbio il gesto di Stefano De Martino per Martina Miliddi. Il conduttore ha voluto che la ballerina entrasse in studio dopo che le era stato “impedito” di ballare. Il suo pacco infatti era fra gli ultimi rimasti.

“Martina vieni qui per favore – ha detto il presentatore in tono di difesa – Lei era pronta per ballare, ma non l’avete fatta ballare”. Martina ha così raggiunto Stefano De Martino, fra gli applausi.

I due si conoscono da anni grazie ad Amici, programma che ha lanciato la carriera di entrambi. Martina Miliddi è entrata nel cast della trasmissione proprio per volere del conduttore, come ha svelato lei stesso in un’intervista.

“Stefano è stato giudice nel serale di Amici ai tempi in cui ero concorrente – aveva svelato qualche tempo fa -. È una persona davvero speciale, gli sono debitrice. Mi ha dimostrato fiducia. Ricordo che ero alle Seychelles quando mi ha convocato per Affari Tuoi. Non ci ho pensato un secondo: ho preso il primo volo e sono tornata”. In quell’occasione Martina Miliddi aveva anche spiegato di avere un rapporto fraterno con il conduttore, sempre pronto ad aiutarla e a guidarla verso una carriera di successi. “Ci vogliamo bene, mi sento protetta e onorata di lavorare con lui”, aveva detto.