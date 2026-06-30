Affari Tuoi, Stefano De Martino balla un lento con Martina Miliddi e incanta tutti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Fra stop continui a causa dei Mondiali di calcio 2026 e l’estate ormai arrivata, Stefano De Martino torna al timone di una nuova puntata di Affari Tuoi il 30 giugno 2026. Lo fa con la consueta allegria, accompagnato dal fedele amico Herbert Ballerina e da Martina Miliddi, diventata ormai un volto molto amato dello show.

Affari Tuoi, Federica dal Piemonte prova a beffare il Dottore, ma sbaglia

A giocare in questa puntata di Affari Tuoi, Federica dal Piemonte. La concorrente ha deciso di farsi accompagnare in quest’avventura dalla sorella Alessia. La partita, guidata da Stefano De Martino, è iniziata nel migliore dei modi con diversi tiri positivi che hanno consentito di lasciare intatti sul tabellone i premi maggiori.

La fortuna ha continuato ad assistere la concorrente anche quando ha eliminato il pacco nero, che valeva 10 euro, e ha individuato il pacco con zero euro. Poco dopo è arrivata l’offerta del Dottore da 40mila euro che è stata prontamente rifiutata da Federica. I tiri successivi sono stati ugualmente positivi, spingendo la concorrente a rinunciare anche il cambio.

All’improvviso però la situazione ha iniziato a cambiare e Federica ha visto svanire prima il premio da 75mila euro poi quello da 100mila euro, trovando però il pacco di Gennarino. Dopo aver rifiutato una nuova offerta del Dottore da 40mila euro, la concorrente si ritrovata con due pacchi rossi e due pacchi blu, con i premi da 200mila e da 300mila euro ancora in gioco.

Federica ha dunque rifiutato anche l’offerta da 65mila euro e ha scelto di non accettare cambi, mantenendo il pacco 14. La prova più difficile è arrivata quando il Dottore ha scelto di offrire ben 100mila euro. Dopo averci riflettuto però Federica ha deciso di rischiare ancora e sul finale si è ritrovata con 200mila e 300mila euro.

Sul finale l’offerta clamorosa: Federica ha chiesto un assegno da 270mila euro per terminare la partita. Il Dottore ha accettato, ma poco dopo la concorrente ha scoperto che era proprio lei ad avere il premio da 300mila euro.

Stefano De Martino si scatena con Herbert Ballerina e Martina Miliddi

La puntata non è stata emozionante solo per quanto riguarda il gioco, ma ha visto tornare ad Affari Tuoi uno Stefano De Martino decisamente scatenato. Il conduttore non si è risparmiato in questo appuntamento, fra scherzi e balli.

Forse memore del suo passato ad Amici di Maria De Filippi e come ballerino professionista, Stefano si è prima lanciato in un girotondo velocissimo con Herbert Ballerina, mettendo il comico a dura prova. Così tanto che fermandosi ha spiegato: “Mi gira la testa!”.

Poco dopo, euforico per un punto portato a casa dalla concorrente Federica, Stefano De Martino ha voluto ballare con Martina Miliddi. I due ballerini hanno dato vita ad un ballo lento, intenso e sensuale che ha conquistato l’intero studio.

“Non ci balli mai, la lasci sempre da sola!”, ha detto Stefano, rivolgendosi ad Herbert Ballerina, al termine del passo a due con l’ex concorrente di Amici.